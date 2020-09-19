В Дубоссарском районе реставрируют памятники погибшим в Великой Отечественной

ТИРАСПОЛЬ, 19 сен – Sputnik. В селе Койково Дубоссарского района реконструируют памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Уже благоустроили прилегающую к нему территорию – она вымощена тротуарной плиткой. А основание самого монумента облицовано керамогранитом.
"Здесь на гранитных плитах выбиты имена 92 наших односельчан, которые не вернулись с войны. Сам памятник был установлен в 60-е годы, и за это время, конечно же, стал нуждаться в ремонте", - пояснил глава администрации села Виктор Ласкаун.
"Мероприятия выполняются в рамках реализации государственной программы. Работы в этом направлении будут продолжаться и дальше", - отметил Чабан.
В планах на этот год — реконструкция памятника в селе Дубово и стелы в микрорайоне Большой Фонтан города Дубоссары.
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