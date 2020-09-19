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Молдавско-румынская граница

За сутки в Молдову прибыли более семи тысяч человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Ни у одного из граждан, которые въехали в страну в течение суток, не было обнаружено симптомов коронавируса нового типа. Между тем, обладателям молдавских паспортов по-прежнему запрещен въезд в Румынию.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 13 967 человек, из них 7 068 въехали в страну. Данные предоставила Пограничная полиция Молдовы.

Как отметил источник, наибольший поток был на молдавско-румынской границе – 4 187. Из Украины въехали 1 193 человека, а 1 688 вернулись в Молдову воздушным путем.

За минувшие 24 часа были зафиксированы и несколько нарушений. Пограничники выявили 13 случаев несоблюдения пограничного режима. Один иностранный гражданин нарушил условия пребывания на территории Молдовы, а четыре автовладельца пренебрегли правилами перевозки.

Пассажиры проходят паспортный контроль в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
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В то же время 71 человек был уличен в несоблюдении мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями.

На молдавских КПП были обследованы 13 967 человек, а прибывшие в республику заполнили 5 592 эпидемиологические карты. Ни у одного из них не было выявлено симптомов коронавируса.

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За последние 24 часа на зеленую линию Пограничной полиции (022-259-717) поступил 231 звонок от граждан, которым офицеры предоставили информацию о правилах пересечения государственной границы и возможных рисках в условиях пандемии.

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