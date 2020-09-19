Все пассажиры задержанного в Стамбуле самолета Air Moldova прибыли в Кишинев

Авиаперевозчику, чье авиасудно задержали из-за долгов, все же удалось, хоть и с опозданием, доставить всех пассажиров в молдавскую столицу.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Все пассажиры рейса из Стамбула авиакомпании Air Moldova, самолет которой был задержан накануне из-за исторической задолженности, прибыли в Кишинев в субботу утром. Информацию об этом подтвердил авиаперевозчик.

"Сообщаем вам о том, что все 115 пассажиров рейса 9U745 IST KIV 18 сентября 2020 года были размещены в гостинице недалеко от аэропорта, и уже сегодня утром прибыли в Кишинев", - заявили в Air Moldova.

В пятницу рейс Стамбул-Кишинев, который должен был вылететь в 16.20, был отменен. Более сотни пассажиров оказались заблокированы в здании аэропорта. Пресс-служба Air Moldova накануне распространила заявление, в котором сообщила подробности инцидента.

"Поводом для задержания самолета послужила историческая задолженность, накопившаяся в период времени, когда Air Moldova являлась государственной компанией. В связи с введением ограничительных мер на выполнение рейсов, вызванных пандемией COVID-19, нехватка денежных средств привела к приостановке выплат по накопившейся задолженности перед компанией, предоставляющей услуги по поставке топлива", - говорилось в сообщении.

Таким образом, 18 сентября самолет Airbus-320, выполнявший рейс 9U 745 KIV-IST, после приземления в Стамбуле был задержан, не получив разрешения на вылет обратно в Кишинев.

Авиакомпания заявила, что это происшествие является "беспрецедентным" в истории Air Moldova.

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