В Кишиневе еще одну улицу перекроют: по какой причине

Кишинев стал частью общеевропейской акции по продвижению здорового образа жизни. В связи с этим будет перекрыта одна улица в центре города.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. В Кишиневе в воскресенье перекроют улицу 31 августа 1989. Для автомобильного движения не будет доступен участок от улицы Сергея Лазо до Василе Александри. Об этом написал на своей странице в Facebook примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Однако, как уточнил столичный градоначальник, улица будет доступна для велосипедистов и пешеходов.

Причина - участие Кишинева в общеевропейской акции по продвижению здорового образа жизни и экологии "Европейская неделя мобильности".

"На этой неделе сотни городов Европы изучают практические решения для улучшения качества городской жизни и тестируют альтернативные транспортные решения. Мы хотим, чтобы Кишинев также стал частью этой кампании", - отметил Чебан.

Как пояснил примар, кампания проводится с 16 по 22 сентября и направлена на популяризацию экологичных видов транспорта и здорового образа жизни.

"В воскресенье, в 13.00 мы также представим проект "реконструкции улицы 31 августа 1989 и превращения ее в зеленый коридор", где пройдут консультации с сообществом велосипедистов.

В заключении градоначальник призвал жителей Кишинева чаще передвигаться пешком, использовать общественный транспорт, велосипед или скутер, чтобы поддержать эту кампанию и усилия муниципалитета по развитию альтернативной транспортной инфраструктуры.

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