Снова антирекорд: в Молдове подтверждены 688 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В Молдове за сутки подтверждены 688 новых случаев инфицирования COVID-19, в субботу сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. Это новый антирекорд по количеству выявленных в республике случаев коронавируса за сутки.

Зарегистрированы шесть эпизодов "импорта" COVID-19: три - из Турции, по одному — из Германии, Румынии и России.

Общее число случаев зараженния коронавирусом в стране достигло 46 336.

За минувшие сутки проведены 2664 теста, из них первичных - 2440.

COVID-19 выявлен, в том числе еще у 42 медработников: 11 врачей, 22 медсестер и девяти сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 589 пациентов (из них 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 502 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 34 236 человек.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции за сутки скончались 15 пациентов. Общее число летальных исходов - 1201.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova