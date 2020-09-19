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Снова антирекорд: в Молдове подтверждены 688 новых случаев COVID-19

© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1918)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200919/31734323/svezhie-dannye-v-moldove-podtverzhdeny--novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране достигло 46 336.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В Молдове за сутки подтверждены 688 новых случаев инфицирования COVID-19, в субботу сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. Это новый антирекорд по количеству выявленных в республике случаев коронавируса за сутки.

Зарегистрированы шесть эпизодов "импорта" COVID-19: три - из Турции, по одному — из Германии, Румынии и России.

Общее число случаев зараженния коронавирусом в стране достигло 46 336.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.
© Sputnik / Роман Махмутов
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За минувшие сутки проведены 2664 теста, из них первичных - 2440.

COVID-19 выявлен, в том числе еще у 42 медработников: 11 врачей, 22 медсестер и девяти сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 589 пациентов (из них 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 502 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 34 236 человек. 

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции за сутки скончались 15 пациентов. Общее число летальных исходов - 1201.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1918)

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