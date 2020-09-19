Фото: бесплатные дрова к зиме, кто может претендовать на помощь

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Столичные власти помогут малообеспеченным гражданам пережить зиму: им раздадут бесплатную древесину. Она будет предоставлена из запасов муниципального предприятия по управлению зелеными насаждениями, собранных в результате хозяйственных работ на улицах города.
"Сегодня я отправился на склады, чтобы посмотреть, как там обстоят дела. Ранее уже говорил, что материалы, оставшиеся после чистки деревьев или ремонта улиц и тротуаров, не пропадут", — заявил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.
Генпримар также отметил, что муниципальные власти обеспечат транспортировку дров в дома получателей как в Кишиневе, так и в пригородах.
Кто может претендовать на помощь?
- пожилые люди;© Sputnik / Mihai Caraus.
- граждане с ограниченными физическими возможностями;
- безработные, состоящие на учете в территориальном агентстве занятости;
- семьи с тремя и более детьми;
- семьи с одним родителем;
- семьи, где находятся под опекой дети, оставшихся без попечения родителей, не достигшие возраста 18 лет;
- люди/семьи с низким доходом.
Для получения помощи граждане должны обратиться в территориальные управления социальной помощи и в местную администрацию города и коммун.
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