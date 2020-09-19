Фото: бесплатные дрова к зиме, кто может претендовать на помощь

В молдавской столице инициировали социальную программу, благодаря которой социально уязвимые слои населения из Кишинева и пригородов получат дрова в качестве помощи от мэрии. Как воспользоваться предложением?

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Столичные власти помогут малообеспеченным гражданам пережить зиму: им раздадут бесплатную древесину. Она будет предоставлена из запасов муниципального предприятия по управлению зелеными насаждениями, собранных в результате хозяйственных работ на улицах города.

"Сегодня я отправился на склады, чтобы посмотреть, как там обстоят дела. Ранее уже говорил, что материалы, оставшиеся после чистки деревьев или ремонта улиц и тротуаров, не пропадут", — заявил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Генпримар также отметил, что муниципальные власти обеспечат транспортировку дров в дома получателей как в Кишиневе, так и в пригородах.

Кто может претендовать на помощь?

© Sputnik / Mihai Caraus. Кто в Кишиневе получит финансовую помощь: примар внес ясность пожилые люди;

пожилые люди; граждане с ограниченными физическими возможностями;

безработные, состоящие на учете в территориальном агентстве занятости;

семьи с тремя и более детьми;

семьи с одним родителем;

семьи, где находятся под опекой дети, оставшихся без попечения родителей, не достигшие возраста 18 лет;

люди/семьи с низким доходом.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Запасы древесины: зимой она согреет много столичных домов

Для получения помощи граждане должны обратиться в территориальные управления социальной помощи и в местную администрацию города и коммун.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova