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Бесплатные дрова от столичной примэрии

Фото: бесплатные дрова к зиме, кто может претендовать на помощь

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Тема:
События Кишинева (70)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200919/31734407/besplatnye-drova-kto-mozhet-poluchit-pomosch.html

В молдавской столице инициировали социальную программу, благодаря которой социально уязвимые слои населения из Кишинева и пригородов получат дрова в качестве помощи от мэрии. Как воспользоваться предложением?

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Столичные власти помогут малообеспеченным гражданам пережить зиму: им раздадут бесплатную древесину. Она будет предоставлена из запасов муниципального предприятия по управлению зелеными насаждениями, собранных в результате хозяйственных работ на улицах города.

"Сегодня я отправился на склады, чтобы посмотреть, как там обстоят дела. Ранее уже говорил, что материалы, оставшиеся после чистки деревьев или ремонта улиц и тротуаров, не пропадут", — заявил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Генпримар также отметил, что муниципальные власти обеспечат транспортировку дров в дома получателей как в Кишиневе, так и в пригородах.

Бесплатные дрова от столичной примэрии
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Ион Чебан инспектирует склады

Кто может претендовать на помощь?

  • Леи.
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    пожилые люди;
  • граждане с ограниченными физическими возможностями;
  • безработные, состоящие на учете в территориальном агентстве занятости;
  • семьи с тремя и более детьми;
  • семьи с одним родителем;
  • семьи, где находятся под опекой дети, оставшихся без попечения родителей, не достигшие возраста 18 лет;
  • люди/семьи с низким доходом.
Бесплатные дрова от столичной примэрии
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Запасы древесины: зимой она согреет много столичных домов

Для получения помощи граждане должны обратиться в территориальные управления социальной помощи и в местную администрацию города и коммун.

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Тема:
События Кишинева (70)

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