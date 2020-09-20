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Донор крови

Нехватка доноров: за время пандемии число добровольцев сократилось на треть

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200920/31735681/nekhvatka-donorov-za-vremya-pandemii-chislo-dobrovoltsev-sokratilos-na-tret.html

Врачи призывают людей, переболевших коронавирусом, сдать кровь. Это поможет тяжелобольным справиться с коварной болезнью.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik, Дарья Чернега. Центр переливания крови в Молдове нуждается в донорах. За время пандемии их число сократилось на треть. Пока в республике действовали ограничения на проведение плановых операций, эта ситуация не вызывала беспокойства. Однако в августе больницы и поликлиники республики возобновили работу в плановом режиме. Поэтому потребность в донорах вновь приобрела актуальность.

COVID-плазма - самый востребованный продукт

Лаборатория.
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Как пояснила руководитель Национального центра переливания крови Светлана Чеботарь, в последние недели потребность в COVID-плазме особенно возросла. Это связано с тем, что в республике ежедневно фиксируется порядка 500 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе растет и количество тяжелобольных, которым необходим этот продукт крови.

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"В середине пандемии резервов COVID-плазмы у нас было на 7-10 дней. Сейчас - на 2-3 дня. Это объясняется ростом количества тяжелых и очень тяжелых форм коварной болезни, а также возросшей потребностью в плазме среди больниц. Мы обеспечиваем ею районные и республиканские больницы, которые лечат самые тяжелый формы COVID-19", - рассказала Чеботарь.

Остановка общественного транспорта. Архивное фото.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Руководитель Национального центра переливания крови также пояснила, что донорами COVID-плазмы могут стать пациенты, уже переболевшие коронавирусом. Как правило, это мужчины возрасте от 18 до 60 лет.

Если потенциальный донор переболел коронавирусом в легкой форме, достаточно того, чтобы с момента обнаружения инфекции прошло 14 дней. Анализ на отсутствие COVID-19 в таких случаях не требуется. В свою очередь, доноры плазмы, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, перед сдачей крови должны предоставить отрицательный тест.

Пандемия заставила мобилизоваться

Восполнить запасы продуктов крови сейчас помогают армия и МВД. В этих силовых структурах организуют централизованные донорские акции. Добровольцев среди гражданского населения в основном рекрутируют врачи в поликлиниках, особенно, когда речь идет о пациентах, переболевших коронавирусом.

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Как рассказала Чеботарь, один донор дает одну порцию антиковидной плазмы.

Еще один продукт крови, востребованный сегодня, - концентрат тромбоцитов. Он необходим во время длительных и сложных операций. Например, во время хирургического вмешательства на сердце или во время замены тазобедренного сустава. Такой концентрат невозможно хранить более семи дней, поэтому потребность в донорах этого продукта крови сейчас тоже актуальна.

В то же время в Национальном центре переливания крови создали дополнительные фильтры во избежание распространения коронавируса. Так, доноры должны ответить на дополнительные вопросы о состоянии здоровья и недавних контактах с COVID-больными. В самом центре увеличили часы работы, чтобы избежать столпотворения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1923)

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