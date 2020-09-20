Нехватка доноров: за время пандемии число добровольцев сократилось на треть

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik, Дарья Чернега. Центр переливания крови в Молдове нуждается в донорах. За время пандемии их число сократилось на треть. Пока в республике действовали ограничения на проведение плановых операций, эта ситуация не вызывала беспокойства. Однако в августе больницы и поликлиники республики возобновили работу в плановом режиме. Поэтому потребность в донорах вновь приобрела актуальность.
COVID-плазма - самый востребованный продукт
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"В середине пандемии резервов COVID-плазмы у нас было на 7-10 дней. Сейчас - на 2-3 дня. Это объясняется ростом количества тяжелых и очень тяжелых форм коварной болезни, а также возросшей потребностью в плазме среди больниц. Мы обеспечиваем ею районные и республиканские больницы, которые лечат самые тяжелый формы COVID-19", - рассказала Чеботарь.
Если потенциальный донор переболел коронавирусом в легкой форме, достаточно того, чтобы с момента обнаружения инфекции прошло 14 дней. Анализ на отсутствие COVID-19 в таких случаях не требуется. В свою очередь, доноры плазмы, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, перед сдачей крови должны предоставить отрицательный тест.
Пандемия заставила мобилизоваться
Восполнить запасы продуктов крови сейчас помогают армия и МВД. В этих силовых структурах организуют централизованные донорские акции. Добровольцев среди гражданского населения в основном рекрутируют врачи в поликлиниках, особенно, когда речь идет о пациентах, переболевших коронавирусом.
Еще один продукт крови, востребованный сегодня, - концентрат тромбоцитов. Он необходим во время длительных и сложных операций. Например, во время хирургического вмешательства на сердце или во время замены тазобедренного сустава. Такой концентрат невозможно хранить более семи дней, поэтому потребность в донорах этого продукта крови сейчас тоже актуальна.
В то же время в Национальном центре переливания крови создали дополнительные фильтры во избежание распространения коронавируса. Так, доноры должны ответить на дополнительные вопросы о состоянии здоровья и недавних контактах с COVID-больными. В самом центре увеличили часы работы, чтобы избежать столпотворения.
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