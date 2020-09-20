Усталость и головные боли: как предупредить осеннюю астению

Осенью многие люди начинают чувствовать себя хуже, испытывают состояние усталости и упадок сил. Как не погрузиться в депрессию, сохранить бодрость и оставаться активным, рассказала медик.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Более короткий световой день, пониженная температура и пейзажи, навевающие грусть - в свои права вступает осень.

Уменьшение интенсивности света провоцирует различные изменения в организме человека: снижается выработка серотонина - гормона счастья, хуже усваивается витамин D, дефицит которого ведет к упадку сил, мышечной слабости и состоянию беспокойства. Также недостаток витамина D стимулирует производство мелатонина, который считается гормоном сна.

Данные процессы вызывают появление таких состояний, как сонливость или, наоборот, бессонница, физическая слабость, меланхолия и предрасположенность к вирусам и простудным заболеваниям. Все это - первые признаки физиологических и психических нарушений, с которыми люди сталкиваются в начале осени.

Как правило, в течение нескольких недель человеческий организм адаптируется к изменившимся условиям, но есть несколько способов, как помочь ему справиться со стрессом быстрее и предупредить появление нежелательных симптомов.

"В этот период иммунитет человека ослаблен, поэтому необходимо уделить особое внимание здоровому питанию. Для преодоления осенней астении важно включить в свой рацион как можно больше продуктов, богатых витаминами C и Е, магнием, железом и кальцием. Потребляйте как можно больше свежих овощей и фруктов, соблюдайте здоровый режим сна", - посоветовала в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова доктор медицинских наук Луминица Сувейкэ.

© Sputnik / Osmatesco Луминица Сувейкэ

По словам специалиста, прогулки на свежем воздухе, спортивные тренировки, позитивное мышление и занятие любимым хобби также могут помочь справиться с осенними недомоганиями и продолжать радоваться жизни.

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