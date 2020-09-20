18:28 20 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск
Газопровод. Архивное фото

В Молдове расширят программу газификации: в каких районах введут изменения

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
Получить короткую ссылку
134 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/10/31689172.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200920/31737660/v-moldove-rasshiryat-programmu-gazifikatsii-v-kakikh-rayonakh-vvedut-izmeneniya.html

В Молдове до сих пор сохраняется непростая ситуация с обеспечением потребителей "голубым" топливом: если в некоторых районах уровень газификации хозяйств составляет 90%, то в других - лишь 20%. С чем это связано, и какие изменения ожидают республику в ближайшем будущем?

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Несмотря на то, что мы живет в XXI веке, а технологии и инфраструктура развиваются стремительно, многие населенные пункты Молдовы до сих пор лишены такой базовой потребности, как доступ к газовой сети. Во многих районах сохраняется ситуация, когда из 20 сел к газу подключены всего 5.

Какой природный газ выгоден Молдове: российский или "альтернативный">>>

"Раньше прокладка газопроводов в нашей стране оставалась в компетенции государства, а программы подобного рода финансировались исключительно из национального публичного бюджета. АО "Молдовагаз" не имел возможности инвестировать в газовую инфраструктуру между населенными пунктами. Мы занимались только проблемами подключения к "голубому" топливу" внутри сел и городов", - заявил в студии Sputnik Молдова глава ведомства Вадим Чебан.
Vadim Ceban
© Sputnik / Mihai Caraus.
Вадим Чебан

Он отметил, что в 2008 году ситуация изменилась: Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло решение о расширении газовой системы. Как следствие, "Молдовагаз" получил мотивацию и стимул вкладывать средства и в междугородные газопроводы.

Молдовагаз
© Sputnik / Mihai Caraus.
"Молдовагаз" просит НАРЭ снизить тариф на газ на 7,6%
"Произошла некоторая либерализация рынка: теперь потребитель может выбрать того поставщика природного газа, которого хочет - это может быть наше ведомство или любое другое. По нашим наблюдениям, в Молдове наблюдается увеличение спроса на "голубое" топливо: рост связан, в том числе, со снижением тарифа на данный ресурс", - отметил Чебан.

В 2021 году компания планирует построить как минимум четыре междугородних газопровода за счет собственных средств. Изменения произойдут в Глодянском, Фалештском, Сынджерейском и Теленештском районах.

"Для этих целей мы уже увеличили наши инвестиции с 18 до 50 миллионов леев, а в следующем году этот показатель может вырасти до 100 миллионов леев - беспрецедентная цифра для Молдовы", - заключил Чебан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Сколько газа потребляет Молдова: официальные данные
Пригород Кишинева Сынжеру обеспечат природным газом к концу года
Сколько может потерять Молдова на газе из Европы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии
Фото: дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии
Подводные футболисты: китаец тренирует аквариумных рыбок
Видео: прорыв в дрессировке - китаец научил рыбок популярному виду спорта
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться