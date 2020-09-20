В Молдове расширят программу газификации: в каких районах введут изменения

В Молдове до сих пор сохраняется непростая ситуация с обеспечением потребителей "голубым" топливом: если в некоторых районах уровень газификации хозяйств составляет 90%, то в других - лишь 20%. С чем это связано, и какие изменения ожидают республику в ближайшем будущем?

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Несмотря на то, что мы живет в XXI веке, а технологии и инфраструктура развиваются стремительно, многие населенные пункты Молдовы до сих пор лишены такой базовой потребности, как доступ к газовой сети. Во многих районах сохраняется ситуация, когда из 20 сел к газу подключены всего 5.

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"Раньше прокладка газопроводов в нашей стране оставалась в компетенции государства, а программы подобного рода финансировались исключительно из национального публичного бюджета. АО "Молдовагаз" не имел возможности инвестировать в газовую инфраструктуру между населенными пунктами. Мы занимались только проблемами подключения к "голубому" топливу" внутри сел и городов", - заявил в студии Sputnik Молдова глава ведомства Вадим Чебан.

© Sputnik / Mihai Caraus. Вадим Чебан

Он отметил, что в 2008 году ситуация изменилась: Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло решение о расширении газовой системы. Как следствие, "Молдовагаз" получил мотивацию и стимул вкладывать средства и в междугородные газопроводы.

"Произошла некоторая либерализация рынка: теперь потребитель может выбрать того поставщика природного газа, которого хочет - это может быть наше ведомство или любое другое. По нашим наблюдениям, в Молдове наблюдается увеличение спроса на "голубое" топливо: рост связан, в том числе, со снижением тарифа на данный ресурс", - отметил Чебан.

В 2021 году компания планирует построить как минимум четыре междугородних газопровода за счет собственных средств. Изменения произойдут в Глодянском, Фалештском, Сынджерейском и Теленештском районах.

"Для этих целей мы уже увеличили наши инвестиции с 18 до 50 миллионов леев, а в следующем году этот показатель может вырасти до 100 миллионов леев - беспрецедентная цифра для Молдовы", - заключил Чебан.

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