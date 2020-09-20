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Тестирование на Covid-19

В Молдове рассказали, как не заразиться COVID-19

© Sputnik / Alexeï Maïchev
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1921)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200920/31739328/v-moldove-rasskazali-kak-ne-zarazitsya-covid-19.html

В республике продолжает стремительно распространяться коронавирус, до неузнаваемости изменивший жизнь всего мира, а число новых инфицированных вот уже несколько дней бьет рекорды. Как уберечь себя от COVID-19, рассказали спасатели.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. В Молдове проходит информационная кампания по соблюдению противоэпидемических мер: сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) при МВД напоминают гражданам, как можно сохранить свое здоровье.

Акцию проводят во всех регионах страны, ее цель - предупреждение дальнейшего распространения коронавируса нового типа. На прошедшей неделе спасатели информировали о защитных мерах население Дондюшанского, Единецкого, Каушанского, Каларашского и Чимишлийского районов, а также Гагаузской автономии.

Работники ГИЧС распространяли сообщения через звуковую систему, а также раздавали информационные листовки об основных мерах защиты от заболевания. Специалисты напомнили о том, что очень важно избегать большого скопления людей и контактов с лицами, у которых наблюдаются симптомы гриппа или простуды.
В Молдове продолжается информационная кампания по соблюдению противоэпидемических мер
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Раздача листовок на автовокзале

Другие важные меры - ношение защитной маски в закрытых помещениях, обработка рук дезинфицирующими средствами и соблюдение социальной дистанции в один метр, которыми в Молдове часто пренебрегают.

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© Photo : Facebook / Gabriela Firea
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Данная информационная кампания проходит в поддержку акции, запущенной Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы под названием "Будь осторожен! Останови распространение COVID-19! Спаси человеческие жизни!".

В субботу в Молдове был установлен новый антирекорд по количеству выявленных в республике случаев коронавируса за сутки: были подтверждены 688 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее число эпизодов заражения COVID-19 в стране достигло 46 336.

До 30 сентября в Молдове действует режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1921)

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