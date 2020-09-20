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Школьники читают книги в библиотеке

Будущее страны: какие книги читает сегодня молодежь Молдовы

© Fotolia / Tyler Olson
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200920/31740126/buduschee-strany-kakie-knigi-chitaet-segodnya-molodezh-moldovy.html

Часто можно услышать мнение, что современная молодежь мало читает, но это не совсем так. Один из самых опытных библиотекарей Молдовы рассказала, какие книги предпочитают сегодняшние юноши и девушки.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Несмотря на бурное развитие цифровых технологий молдавская молодежь по-прежнему посещает библиотеки и уделяет довольно много времени чтению. Об этом заявила один из самых известных специалистов в области библиотечного дела в республике Лидия Куликовски, замдиректора муниципальной библиотеки "Богдана Петричейку-Хашдеу".

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"Подрастающее поколение сегодня много читает и не только то, что относится к школьной программе. Юноши и девушки ищут интересные издания, покупают книги в книжных магазинах", - отметила собеседница.

Она добавила, что в молодежной среде большую роль играет фактор конкуренции, и чтение в этом случае - не исключение.

"Молодые люди соревнуются между собой: кто какие книги прочитал, для них это тоже повод для гордости. Они делятся впечатлениями, обсуждают прочитанное. По моим наблюдениям, больше всего востребованы романы и книги по личностному развитию", - пояснила эксперт.
Lidia Kulikovschi
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лидия Куликовски

При этом юноши и девушки выбирают не только печатные издания: они много читают на мобильных устройствах.

"Мы можем заметить это в общественном транспорте. Радует тот факт, что молодые люди читают всегда и везде, где это возможно", - подчеркнула Куликовски.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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В то же время собеседница считает, что нельзя заставлять детей изучать произведения, которые являются обязательными по школьной программе, так как это убивает их интерес к чтению.

"Лучше всего позволить ребенку выбрать те книги, которые ему на самом деле интересны - такая система существует в Финляндии", - заключила она.

Лидия Куликовски является автором десяти монографий и 350 специализированных статей, опубликованных в различных газетах, журналах и сборниках.

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