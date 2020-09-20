Будущее страны: какие книги читает сегодня молодежь Молдовы

Часто можно услышать мнение, что современная молодежь мало читает, но это не совсем так. Один из самых опытных библиотекарей Молдовы рассказала, какие книги предпочитают сегодняшние юноши и девушки.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Несмотря на бурное развитие цифровых технологий молдавская молодежь по-прежнему посещает библиотеки и уделяет довольно много времени чтению. Об этом заявила один из самых известных специалистов в области библиотечного дела в республике Лидия Куликовски, замдиректора муниципальной библиотеки "Богдана Петричейку-Хашдеу".

"Подрастающее поколение сегодня много читает и не только то, что относится к школьной программе. Юноши и девушки ищут интересные издания, покупают книги в книжных магазинах", - отметила собеседница.

Она добавила, что в молодежной среде большую роль играет фактор конкуренции, и чтение в этом случае - не исключение.

"Молодые люди соревнуются между собой: кто какие книги прочитал, для них это тоже повод для гордости. Они делятся впечатлениями, обсуждают прочитанное. По моим наблюдениям, больше всего востребованы романы и книги по личностному развитию", - пояснила эксперт.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лидия Куликовски

При этом юноши и девушки выбирают не только печатные издания: они много читают на мобильных устройствах.

"Мы можем заметить это в общественном транспорте. Радует тот факт, что молодые люди читают всегда и везде, где это возможно", - подчеркнула Куликовски.

В то же время собеседница считает, что нельзя заставлять детей изучать произведения, которые являются обязательными по школьной программе, так как это убивает их интерес к чтению.

"Лучше всего позволить ребенку выбрать те книги, которые ему на самом деле интересны - такая система существует в Финляндии", - заключила она.

Лидия Куликовски является автором десяти монографий и 350 специализированных статей, опубликованных в различных газетах, журналах и сборниках.

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