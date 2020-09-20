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Свежие данные: в Молдове подтверждены 260 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1923)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200920/31740452/novye-dannye-v-moldove-podtverzhdeny--novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране достигло 46 596.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Молдове за сутки подтверждены 260 новых случаев инфицирования COVID-19, в воскресенье сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Зарегистрирован один эпизод "импорта" COVID-19 - из Германии.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 46 596.

За минувшие сутки проведены 1142 теста, из них первичных - 979.

COVID-19 выявлен, в том числе еще у 19 медработников: 8 врачей, 10 медсестер и одного сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 596 пациентов (из них 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 400 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 34 636 человек.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции за сутки скончались два пациента. Общее число летальных исходов - 1203.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1923)

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