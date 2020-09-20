Одна из центральных улиц Кишинева станет "зеленым коридором": что изменится

В молдавской столице реализуют еще один экологический проект: важная магистраль Кишинева станет более "дружелюбной" для пешеходов и велосипедистов. Где и когда вступят в силу изменения?

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Одна из главных дорожных артерий Кишинева - улица 31 августа 1989 - изменит свой статус. Согласно проекту, инициированному столичной примэрией (мэрией), пешеходы и велосипедисты будут пользоваться здесь теми же правами, что и автомобилисты.

"Улица 31 августа станет своеобразным "зеленым коридором", который в перспективе соединит парки "Долина роз", "Валя морилор" и "Дендрарий". Будет расширен тротуар и обустроена двухсторонняя велосипедная дорожка", - заявил столичный градоначальник Ион Чебан.

© Photo : Facebook / Iv Ceban Ион Чебан с семьей на велосипедах

Среди других новшеств - установка на перекрестках светофоров и лежачих полицейских.

Исполнитель проекта будет определен в рамках конкурса. Завершить работы по модернизации улицы планируется осенью следующего года.

Проект будет реализован при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Специального фонда зеленой энергетики ЕБРР.

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