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Велосипедисты Кишинева

Одна из центральных улиц Кишинева станет "зеленым коридором": что изменится

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
События Кишинева (71)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200920/31740624/odna-iz-tsentralnykh-ulits-Kishineva-stanet-zelenym-koridorom-chto-izmenitsya.html

В молдавской столице реализуют еще один экологический проект: важная магистраль Кишинева станет более "дружелюбной" для пешеходов и велосипедистов. Где и когда вступят в силу изменения?

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Одна из главных дорожных артерий Кишинева - улица 31 августа 1989 - изменит свой статус. Согласно проекту, инициированному столичной примэрией (мэрией), пешеходы и велосипедисты будут пользоваться здесь теми же правами, что и автомобилисты.

"Улица 31 августа станет своеобразным "зеленым коридором", который в перспективе соединит парки "Долина роз", "Валя морилор" и "Дендрарий". Будет расширен тротуар и обустроена двухсторонняя велосипедная дорожка", - заявил столичный градоначальник Ион Чебан.
Renovarea străzii 31 August și transformarea ei în coridor verde
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Ион Чебан с семьей на велосипедах

Среди других новшеств - установка на перекрестках светофоров и лежачих полицейских.

Исполнитель проекта будет определен в рамках конкурса. Завершить работы по модернизации улицы планируется осенью следующего года.

Renovarea străzii 31 August și transformarea ei în coridor verde
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Схема обновленной магистрали

Проект будет реализован при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Специального фонда зеленой энергетики ЕБРР.

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Тема:
События Кишинева (71)

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