Одна из центральных улиц Кишинева станет "зеленым коридором": что изменится

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Одна из главных дорожных артерий Кишинева - улица 31 августа 1989 - изменит свой статус. Согласно проекту, инициированному столичной примэрией (мэрией), пешеходы и велосипедисты будут пользоваться здесь теми же правами, что и автомобилисты.
"Улица 31 августа станет своеобразным "зеленым коридором", который в перспективе соединит парки "Долина роз", "Валя морилор" и "Дендрарий". Будет расширен тротуар и обустроена двухсторонняя велосипедная дорожка", - заявил столичный градоначальник Ион Чебан.
Среди других новшеств - установка на перекрестках светофоров и лежачих полицейских.
Исполнитель проекта будет определен в рамках конкурса. Завершить работы по модернизации улицы планируется осенью следующего года.
Проект будет реализован при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Специального фонда зеленой энергетики ЕБРР.
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