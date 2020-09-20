Первые месяцы новой жизни: медик рассказал, как заботиться о младенце

Появление ребенка - желанное и долгожданное событие в любой семье. Как избежать ошибок при уходе за новорожденным - педиатр дал ценные советы.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Все родители мечтают о том, чтобы их дети были счастливы и здоровы. По мнению педиатра Игоря Плетосу, многое в этом случае зависит от мамы и папы, которые должны учиться, как грамотно растить ребенка.

"При уходе за новорожденным очень важно соблюдать правильный режим питания. В первые шесть месяцев жизни рекомендуется исключительно грудное вскармливание", - рассказал врач.

Специалист отметил, что многие мамы привыкли купать младенцев два раза в день или даже чаще, что крайне нежелательно. Злоупотребление гигиеническими процедурами может навредить нежной коже ребенка.

"Сальные железы детей не так развиты, как у взрослых. Поэтому дерматологи советуют родителям купать малышей не чаще одно раза в день", - подчеркнул Плетосу.

© Sputnik / Rodion Proca Педиатр Игорь Плетосу

В то же время родители должны уделить внимание тому, как одевают ребенка. Очень важно соблюдать баланс и не кутать детей в чрезмерное количество вещей.

"Это очень распространенная ошибка: таким образом, малыш перегревается и испытывает дискомфорт. Грядет холодный сезон: в это время достаточно комбинезона, одного слоя одежды, куртки и шапки. Также необходимо обратить особое внимание на качество одежды", - пояснил медик.

Подгузники следует менять каждые четыре часа (не реже), а также много гулять на свежем воздухе.

"Советую выходить на улицу с малышом не меньше четырех раз в день - это укрепит его здоровье и иммунитет", - заключил педиатр.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova