В Молдове запретили открывать избирательные участки в детсадах и общежитиях

Премьер-министр заявил, что перед выборами президента Молдовы 1 ноября, в условиях пандемии COVID-19, придется пересмотреть привычную схему размещения избирательных участков.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. На президентских выборах 1 ноября избирательные участки будет запрещено открывать в детских садах и в студенческих общежитиях на территории Молдовы. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после совместного заседания с президентом РМ и спикером парламента.

"Только в Кишиневе у нас 32 избирательных бюро находятся в детсадах. Для них найдут другие помещения", — сказал Кику.

По словам премьера, в школах избирательные участки откроются в обычном режиме, но каникулы для учеников продлят, чтобы дать время на дезинфекцию помещений после выборов. До начала пандемии избирательные участки размещались в помещениях 40 процентов школ и детских садов Молдовы, отметил глава правительства.

Дополнительные трудности возникли и при выборе мест для размещения избирательных участков за рубежом, учитывая новый всплеск пандемии COVID-19 в Европе, заметил Кику.

Глава правительства подчеркнул, что власти Молдовы делают все необходимое, чтобы президентские выборы прошли в соответствии со всеми международными стандартами.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могли принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

Первыми официально зарегистрированными кандидатами стали лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе и глава "Нашей партии" Ренато Усатый. Это произошло 13 сентября. 18 сентября ЦИК отказал в регистрации кандидатуром лидеру Pro Moldova Андриану Канду. Такое решение приняли в связи с выявленными нарушениями в подписных листах, которые представила инициативная группа Андриана Канду. Среди нарушений — данные просроченных удостоверений личности, повторяющиеся подписи или наличие лиц, проживающих в другом месте, чем указано. 19 сентября ЦИК зарегистрировал

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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