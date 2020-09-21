В Молдове запретили открывать избирательные участки в детсадах и общежитиях

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. На президентских выборах 1 ноября избирательные участки будет запрещено открывать в детских садах и в студенческих общежитиях на территории Молдовы. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после совместного заседания с президентом РМ и спикером парламента.
"Только в Кишиневе у нас 32 избирательных бюро находятся в детсадах. Для них найдут другие помещения", — сказал Кику.
Дополнительные трудности возникли и при выборе мест для размещения избирательных участков за рубежом, учитывая новый всплеск пандемии COVID-19 в Европе, заметил Кику.
Глава правительства подчеркнул, что власти Молдовы делают все необходимое, чтобы президентские выборы прошли в соответствии со всеми международными стандартами.
Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.
Всего в выборах президента Молдовы могли принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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