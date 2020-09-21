Что происходит с автобусами, блокированными на границе Украины и Венгрии

По сообщениям очевидцев, на украино-венгерской границе несколько дней простаивали более десятка автобусов с сотнями граждан Молдовы, которым отказали во въезде в Венгрию.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Проблема на украинско-венгерской границе, где несколько дней оставались блокированными автобусы с гражданами Молдовы, частично решена, однако говорить о полном урегулировании ситуации рано, сообщили Sputnik Молдова в одной из транспортных компаний, чьи автобусы власти Венгрии отказались впустить в страну. По сообщениям очевидцев, речь идет о более чем десятке автобусов с сотнями пассажиров.

Один из автобусов уже вернулся в Молдову этой ночью, еще один автобус с пассажирами, которым надоело ждать — на пути в Кишинев, заявила представитель компании-перевозчика. Еще два автобуса пересекли этим утром границу и находятся на территории Венгрии. Несколько транспортных средств по-прежнему стоят на украинско-венгерской границе.

"Нам никто ничего не объясняет, мы не понимаем, по какому принципу выбирают, какой автобус пропустить, а какой нет. Когда спрашиваем, в чем проблема, нам ничего не говорят", — сказала собеседница Sputnik.

Как отреагировали на блокирование автобусов в МИДЕИ

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ считает, что причиной проблемы с блокированием автобусов стали плохая информированность граждан и безответственность транспортных компаний. Такой вывод следует из пресс-релиза МИДЕИ, который был распространен в понедельник.

Посольство Молдовы в Будапеште занималось проблемой в субботу и воскресенье, сообщили в министерстве. По данным посольства, на каждый автобус властями Венгрии был выдан официальный документ с указанием причины отказа во въезде на территорию страны — отсутствие подтверждающих документов от компаний, осуществляющих пассажирские перевозки.

МИДЕИ подчеркнуло, что любая поездка за границу должна быть тщательно оценена с точки зрения рисков, связанных с ограничениями, принятыми в странах транзита и назначения в связи с пандемией COVID-19. Ведомство призвало граждан Молдовы внимательно следить за предупреждениями о рисках блокировки в приграничной зоне, причем строго из официальных источников.

По вопросам ответственности транспортных компаний МИДЕИ предложило обращаться в Национальное агентство автомобильного транспорта, которое следит за соблюдением законодательства в области пассажирских перевозок.

Дипломатические представительства и консульства страны работают в режиме повышенной готовности, чтобы оказать необходимую помощь соотечественникам, оказавшимся в затруднительном положении. Список дипломатических представительств с их контактными данными можно найти на официальном сайте министерства.

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