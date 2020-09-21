В школах Кишинева с начала учебного года — 190 случаев коронавируса

В школах - почти две сотни случаев COVID-19, более полусотни случаев зафиксировано в детских садах. Примэрия столицы призывает горожан проявить социальную ответственность.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Обновленные данные о случаях инфицирования коронавирусом в столичных детских образовательных учреждениях представлены на оперативном заседании в мэрии Кишинева, которое состоялось в понедельник.

По информации, представленной вице-примаром Анжелой Кутасевич, большинство эпизодов инфицирования COVID-19 зарегистрировано у педагогического и вспомогательного персонала, а не у детей.

К утру понедельника в кишиневских школах отмечено 190 выявленных случаев заражения коронавирусом, еще 51 случай — в детских садах. Статистика показывает, что это не всплеск заражения среди школьников в начале учебного года, подчеркнули в столичной администрации.

"Хотим проанализировать, каковы возможности школ столицы вернуться к обычному формату работы", — заявил по этому поводу мэр Кишинева Ион Чебан.

Мэр выразил возмущение безответственностью многих горожан, не соблюдающих правила противоэпидемической безопасности.

"В образовательных учреждениях, в парках, кафе и в общественном транспорте мы наблюдаем скопления людей. Создается впечатление, что они не слышали ни о коронавирусе, ни о социальной дистанции", — сказал Чебан.

Примэрия призвала жителей столицы соблюдать меры предосторожности, не ставить под угрозу собственное здоровье и здоровье своих близких.

В понедельник премьер-министр правительства РМ Ион Кику заявил, что на президентских выборах 1 ноября избирательные участки будет запрещено открывать в детских садах и в студенческих общежитиях на территории Молдовы. По словам главы кабинета министров, в школах избирательные участки откроются в обычном режиме, но каникулы для учеников продлят, чтобы дать время на дезинфекцию помещений после выборов.

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