Фото: Экипаж санавиации SMURD доставил пациента из Ясс в Кишинев

Служба санавиации SMURD помогла нашему соотечественнику, пострадавшему в ДТП в соседней стране, оперативно попасть на родину для обследования и лечения.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Гражданин Республики Молдова был доставлен из Ясс в Кишинев силами экипажа санавиации SMURD.

Как сообщается, в соседней стране 35-летний мужчина получил многочисленные травмы в ДТП.

Во время полета за состоянием пострадавшего наблюдали врачи и парамедики. Вертолет санавиации приземлился на столичном стадионе "Динамо", откуда пациента приняла республиканская служба Aviasan, его доставили в Институт неотложной медицины.

По данным Государственной инспекции по ЧС, с начала года это уже 19 рейс санавиации, доставивший для госпитализации молдавских граждан.

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