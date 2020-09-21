Фото: Экипаж санавиации SMURD доставил пациента из Ясс в Кишинев

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Гражданин Республики Молдова был доставлен из Ясс в Кишинев силами экипажа санавиации SMURD.
Как сообщается, в соседней стране 35-летний мужчина получил многочисленные травмы в ДТП.
Во время полета за состоянием пострадавшего наблюдали врачи и парамедики. Вертолет санавиации приземлился на столичном стадионе "Динамо", откуда пациента приняла республиканская служба Aviasan, его доставили в Институт неотложной медицины.
По данным Государственной инспекции по ЧС, с начала года это уже 19 рейс санавиации, доставивший для госпитализации молдавских граждан.
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