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Вертолет службы санавиации SMURD, архивное фото.

Фото: Экипаж санавиации SMURD доставил пациента из Ясс в Кишинев

© Photo : Facebook / Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200921/31749054/foto-postradavshego-v-dtp-v-rumynii-grazhdanina-rm-dostavil-v-chisinau-ekipazh-smurd.html

Служба санавиации SMURD помогла нашему соотечественнику, пострадавшему в ДТП в соседней стране, оперативно попасть на родину для обследования и лечения.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Гражданин Республики Молдова был доставлен из Ясс в Кишинев силами экипажа санавиации SMURD.

Как сообщается, в соседней стране 35-летний мужчина получил многочисленные травмы в ДТП.

Во время полета за состоянием пострадавшего наблюдали врачи и парамедики. Вертолет санавиации приземлился на столичном стадионе "Динамо", откуда пациента приняла республиканская служба Aviasan, его доставили в Институт неотложной медицины.

 По данным Государственной инспекции по ЧС, с начала года это уже 19 рейс санавиации, доставивший для госпитализации молдавских граждан. 

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