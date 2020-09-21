Минздрав: в Молдове подтверждены 200 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. В Молдове за сутки подтверждены 200 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 46 796.

За минувшие сутки проведены 1093 теста, из них первичных - 962.

COVID-19 выявлен, в том числе еще у 17 медработников: 10 врачей, 4 медсестры и три сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 592 пациентов (из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 382 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 35 018 человек.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции за сутки скончались 9 пациентов. Общее число летальных исходов - 1211.

Также скончались еще двое врачей: 45-летний хирург Юрие Соломон, работающий в Муниципальной детской больнице имени В. Игнатенко и 77-летний профессор, доктор медицинских наук Алексей Сафрони.

Всего за время пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончались 35 врачей.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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