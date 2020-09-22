Почему на прилавках магазинов практически нет молдавской продукции

Эксперт пояснил, по каким причинам прилавки местных магазинов завалены импортной продукцией, а отечественные производители жалуются, что им негде продавать товары.

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Молдавские сельхозпроизводители теряют огромные деньги из-за неправильного ведения бизнеса, считает экономист Роман Киркэ. Аграриям, как заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова эксперт, следует научиться продавать свою продукцию, и это принесет им дополнительный доход.

Кризис прошелся и по молдавской "молочке": чего ждать от 2020 года>>>

По словам экономиста, многие владельцы торговых сетей предпочитают импортную продукцию, поскольку она должным образом упакована и стандартизирована, в то время как молдавские аграрии не направляют инвестиции в это.

© Sputnik / Mihai Caraus. Роман Киркэ

"Фермерам необходимо обращать внимание на это. Их менталитет заточен в основном на производство, но не на продажу сельскохозяйственной продукции. При относительно низких затратах товары могут быть стандартизированы и упакованы соответствующим образом", - отметил эксперт.

По его словам, магазины же не предпринимают никаких усилий для закупки и продажи молдавской сельскохозяйственной продукции. Таким образом, косвенно они создают возможности для уличной торговли, считает собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video