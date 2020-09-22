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Магазин. Архивное фото

Почему на прилавках магазинов практически нет молдавской продукции

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200922/31755024/pochemu-prilavok-magazin-prakticheski-net-moldavskoi-productia.html

Эксперт пояснил, по каким причинам прилавки местных магазинов завалены импортной продукцией, а отечественные производители жалуются, что им негде продавать товары.

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Молдавские сельхозпроизводители теряют огромные деньги из-за неправильного ведения бизнеса, считает экономист Роман Киркэ. Аграриям, как заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова эксперт, следует научиться продавать свою продукцию, и это принесет им дополнительный доход.

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По словам экономиста, многие владельцы торговых сетей предпочитают импортную продукцию, поскольку она должным образом упакована и стандартизирована, в то время как молдавские аграрии не направляют инвестиции в это.

Roman Chircă
© Sputnik / Mihai Caraus.
Роман Киркэ
"Фермерам необходимо обращать внимание на это. Их менталитет заточен в основном на производство, но не на продажу сельскохозяйственной продукции. При относительно низких затратах товары могут быть стандартизированы и упакованы соответствующим образом", - отметил эксперт.

По его словам, магазины же не предпринимают никаких усилий для закупки и продажи молдавской сельскохозяйственной продукции. Таким образом, косвенно они создают возможности для уличной торговли, считает собеседник.

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