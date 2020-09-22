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Высший совет магистратуры

Исполняющий обязанности главы Высшего совета магистратуры подал в отставку

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200922/31757740/ispolnyayuschiy-obyazannosti-glavy-vysshego-soveta-magistratury-podal-v-otstavku.html

Исполняющий обязанности главы Высшего совета магистратуры, Анатол Пахапол подал в отставку. О своем решении он заявил в самом начале рабочего заседания совета.

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. В начале заседания Высшего совета магистратуры (ВСМ) временно исполняющий обязанности главы ВСМ Анатол Пахапол заявил, что уходит в отставку.

По его словам, он не может более занимать эту должность потому, что его публично критиковали.

Также он отметил, что было подано заявление в Конституционный суд для изменения закона о ВСМ, поэтому он не хочет быть "узником".

Судья Апелляционной палаты Анатолий Пахопол был кооптирован в состав ВСМ, а затем назначен на должность и.о. председателя совета по праву возрастного старшинства. Соответствующее решение было принято 26 мая.

Продвижение стало возможным в соответствии с поправками к Закону о Высшем совете магистратуры, которые предусматривают, что до назначения новых действительных членов структуры вакантные должности могут занимать кандидаты на эту должность.

После отставки по собственной инициативе судьи Александра Георгиеш, его место было занято коллегой Луизой Гафтон. Она же и была избрана на должность и.о. председателя Совета.

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