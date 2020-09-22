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Фото: молдавская полиция получила новые автомобили

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200922/31757776/foto-moldavskaya-politsiya-poluchila-novye-avtomobili.html

Молдавская полиция получила еще несколько десятков автомобилей, которые должны восполнить нехватку транспортных средств в ведомстве. На новые авто было потрачено 20 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Во вторник в ходе официальной церемонии в Кишиневе 52 новых автомобиля передали в подразделения полиции столицы и районов республики.

Патрульная полиция получила новые радары.
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Дорожная полиция получила новые "невидимые" радары

Глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Серджиу Паю отметил, что новая партия авто восполнит дефицит транспортных средств в молдавской полиции.

"Полиция получает 52 спецавтомобиля, они предназначены для более быстрого реагирования на происшествия. Этот транспорт на 90% покроет дефицит. Новые машины будут доставлены в подразделения ведомства во все районы страны, где также ощущается нехватка транспортных средств", - пояснил Паю.

Полиция получила новые машины
© Sputnik / Mihai Caraus.
Полиция получила новые машины

По его словам, это позволит полиции увеличить количество патрулей и быть готовыми оперативно реагировать на любое происшествие и быстро доехать к месту назначения вне зависимости от погодных условий.

Паю подчеркнул, что за девять месяцев 2020 года количество обращений в полицию выросло на 25%, а уровень преступности упал на 16%.

Полиция получила новые машины
© Sputnik / Mihai Caraus.
Полиция получила новые машины

Из всех полученных машин 11 будут оставлены в Кишиневе, остальные распределят в другие подразделения. Все автомобили одной марки - Dacia Duster.

Стоимость транспортных средств в общей сложности составляет 20 миллионов леев.

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