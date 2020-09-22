Решение не принято: КС объяснил, почему Конституция останется без поправок

Во вторник Конституционный суд дал негативное заключение на правительственную инициативу о внесении поправок в статьи Конституции, касающихся судебной системы.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Глава Конституционного суда Домника Маноле объяснила заключение по запросу правительства о пересмотре Основного закона страны.

Напомним, правительство направило запрос в Конституционный суд (КС) еще 1 июля 2020 года. Главные предложения кабмина касались поправок статьи Конституции о назначении судей в высшие судебные инстанции страны. А именно речь идет о статье 116 (2), где сказано, что судьи назначаются президентом по предложению Высшего совета магистратуры - первоначально на пятилетний срок. Лишь по истечении пяти лет судьи назначаются до достижения предельного возраста, установленного в соответствии с законом.

Правительство предложило упразднить условие про первый пятилетний срок полномочий судей. В то же время кабмин хотел ограничить президента, чтобы он мог лишь один раз отклонить кандидатуру судьи, предложенную Высшим советом магистратуры.

"КС заметил, что в день, когда было подано заявление в суд, решение правительства №33 от 22 января 2020 года, не было опубликовано в "Официальном мониторе", как это предусмотрено статьей 102 (4) Конституции", - заявила Маноле.

Она отметила, что согласно этой статье, решения правительства, не опубликованные в "Официальном мониторе", считаются не существующими.

Маноле добавила, что проект закона о поправке Конституции от 22 января отличается по своему содержанию от проекта, который попал в руки судей КС 1 июля. А именно, "одна статья в проекте была дополнена двумя абзацами, а другая – четырьмя. За их содержание не голосовали на заседании правительства".

В Конституционном суде Молдовы во вторник вынесли заключение по запросу правительства.

"Инициатива была подана правительством с нарушением ряда положений. А именно, КС считает, что не подлежит рассмотрению положение, которое предусматривает, что президент может отклонить кандидатуру, предложенную ВСМ, один раз", - заявила по итогам заседания КС Маноле.

По ее словам, причина этого в том, что в процедуре назначения судей отсутствует механизм, способный ее заблокировать, в случае, если президент отказывается принять кандидатуру.

Маноле заключила, что этот проект правительства не может быть отправлен в парламент на рассмотрение.

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