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Здание Конституционного суда Молдавии

Конституционный суд отклонил запрос правительства: что заявила глава КС

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200922/31758159/konstituczionnyj-sud-vynes-reshenie-po-zaprosu-pravitelstva.html

Правительство подало запрос о пересмотре Конституции еще 1 июля 2020 года. Во вторник Конституционный суд вынес свой вердикт.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В Конституционном суде (КС) Молдовы вынесли решение по запросу правительства о внесении поправок в Основной закон.

"Инициатива была подана правительством с нарушением ряда положений. Инициатива соответствует срокам рассмотрения... КС считает, что не подлежит рассмотрению положение, которое предусматривает, что президент может отклонить кандидатуру, предложенную ВСМ, один раз", - заявила председатель КС Домника Маноле.

По ее словам, это потому, что в процедуре назначения судей отсутствует механизм, исключающий возможную блокировку этой процедуры, в случае, если президент отказывается принять кандидатуру.

Маноле добавила, что этот проект правительства не может быть отправлен в парламент на рассмотрение.

Ранее 1 июля правительство Молдовы отправило в Конституционный суд запрос о возможности пересмотра стати 116 Основного закона, в котором говорится о статусе судей и их назначении. Также предложили к пересмотру статью 122 о составе Высшего совета магистратуры. 

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