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В Новоаненском районе саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной.

Саперы обезвредили в Новоаненском районе боеприпасы времен войны

© Photo : Facebook / Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
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Опасная находка — из земли извлекли ржавые артиллерийские снаряды крупного калибра и неразорвавшуюся авиационную бомбу.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Очередная партия артиллерийских боеприпасов времен войны была обнаружена сотрудниками Контртеррористического центра Службы информации и безопасности (СИБ).

Саперы в работе.
© Photo : Ministerul Apărării
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Снаряды находились на небольшой глубине, на сельскохозяйственных угодьях, недалеко от села Делакэу Новоаненского района.

Офицеры СИБ запросили специализированную поддержку саперного батальона Национальной армии. Военные инженеры извлекли из земли 7 немецких артиллерийских снарядов калибра 121 мм, из них три кумулятивных, а также 100-мм авиационную бомбу советского образца ФАБ. Боеприпасы были доставлены на склад для последующего уничтожения.

Это третье обнаружение взрывоопасных предметов сотрудниками СИБ за последние два месяца.

В начале сентября близ села Мингир Хынчештского района было обезврежено 6 снарядов калибра 120 мм. В августе саперы уничтожили более 30 артиллерийских, а также два авиационных снаряда в окрестностях города Вадул луй Водэ.

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Теги:
эхо войны, снаряды


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