Саперы обезвредили в Новоаненском районе боеприпасы времен войны

Опасная находка — из земли извлекли ржавые артиллерийские снаряды крупного калибра и неразорвавшуюся авиационную бомбу.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Очередная партия артиллерийских боеприпасов времен войны была обнаружена сотрудниками Контртеррористического центра Службы информации и безопасности (СИБ).

Снаряды находились на небольшой глубине, на сельскохозяйственных угодьях, недалеко от села Делакэу Новоаненского района.

Офицеры СИБ запросили специализированную поддержку саперного батальона Национальной армии. Военные инженеры извлекли из земли 7 немецких артиллерийских снарядов калибра 121 мм, из них три кумулятивных, а также 100-мм авиационную бомбу советского образца ФАБ. Боеприпасы были доставлены на склад для последующего уничтожения.

Это третье обнаружение взрывоопасных предметов сотрудниками СИБ за последние два месяца.

В начале сентября близ села Мингир Хынчештского района было обезврежено 6 снарядов калибра 120 мм. В августе саперы уничтожили более 30 артиллерийских, а также два авиационных снаряда в окрестностях города Вадул луй Водэ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova