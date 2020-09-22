Сколько стоит содержание и лечение COVID-пациентов в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 22 сен – Sputnik. Проведен предварительный расчет материальных затрат на содержание и лечение COVID-пациентов в Приднестровье. Как рассказали в Оперштабе, калькуляция сделана исходя из сложности течения болезни.

В первые сутки нахождения в стационаре содержание и лечение обходится от 3,4 тысячи до 4,9 тысячи приднестровских рублей – это практически эквивалентно сумме в молдавских леях. В последующие дни затраты несколько ниже - от 2,1 тысячи до 3,7 тысячи приднестровских рублей. Срок эффективного лечения – в среднем две недели.

"Эти расходы сейчас, при любом источнике инфицирования гражданина, берет на себя государство. Однако в случаях, когда вирус привезен из зарубежных туристических поездок, несправедливо проводить лечение за счет налогоплательщиков", - считают члены Оперштаба.

На данный момент в Приднестровье вырабатывается механизм страхования граждан, выезжающих на отдых за пределы региона, на случай их заболевания коронавирусом.

Загруженность коронавирусных госпиталей региона не превышает 50%. Для врачей коронавирусных стационаров организуются курсы повышения квалификации.

"Обеспечен полугодовой запас средств индивидуальной защиты. На постоянном контроле наличие в достатке антикоронавирусных препаратов", - отметили в Оперштабе.

Готовится к открытию рыбницкая и к функционированию в круглосуточном режиме тираспольская COVID-лаборатории. Для обеих обучают кадры.

Проводящая забор биоматериала лаборатория при тираспольском медучреждении "Тирамед", направляющая анализы на исследование в Кишинев, планирует открыть филиалы в Бендерах, Рыбнице и Григориополе.

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