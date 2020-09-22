Целые села остаются без света - воры сливают масло из трансформаторов

Поставщик электроэнергии заявил, что с начала года злоумышленниками были испорчены более 20 электроустановок, а ущерб составил сотни тысяч леев.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Намеренное разрушение электроустановок с целью кражи масла из силовых трансформаторов приняли тревожный масштаб, действия воров угрожают пожарами и нарушением электроснабжения десятков населенных пунктов, заявила компания "Premier Energy Distribution".

По данным поставщика электроэнергии, с начала этого года было совершено уже 24 кражи диэлектрического масла. В результате пострадало значительное число потребителей из населенных пунктов Тараклийского, Кантемирского, Вулканештского, Чадыр-Лунгского, Теленештского и Кагульского районов. Нанесенный ущерб составил около 400 тысяч леев.

Последний инцидент произошел в селе Шофрановка Кантемирского района — злоумышленники сломали замок и слили масло из трансформатора. В результате устройство, которое некоторое время работало в аварийном режиме, вышло из строя и не подлежит ремонту. Летом в окрестностях этого же села была испорчена еще одна электроустановка.

В компании подчеркнули, что воры вскрывают трансформаторы с помощью металлических инструментов, что может привести к смертельному поражению током.

Поставщик призывает при обнаружении подозрительных людей рядом с электроустановками звонить по номеру Единой экстренной службы "112" или непосредственно по телефонам электрокомпании.

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