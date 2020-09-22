Какие учреждения закрываются и сколько штрафников на карантине в Приднестровье

В Приднестровье продолжает действовать особый правовой режим. Чтобы выявить нарушителей, правоохранители и эпидемиологи ежедневно проводят рейды.

ТИРАСПОЛЬ, 22 сен – Sputnik. В Тирасполе на данный момент остаются закрытыми на карантин две группы в двух детских садах и шесть классов в шести школах города. Подобная мера была принята в связи с тем, что в указанных образовательных учреждениях выявили случаи заражения коронавирусом.

"Милиция совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии продолжает проверки всех общественных мест, учреждений, объектов торговли и досуга, а также транспорта. Рейдовые мероприятия правоохранители проводятся ежедневно без выходных", - рассказали в МВД Приднестровья.

Продолжают проверять и граждан, которым предписано находиться в самоизоляции. В настоящее время таких в регионе свыше полутора тысяч человек. Сведения о них вносятся в базу "Атлас" и отражаются в системе "Безопасный город".

Граждане, которые не соблюдают условия самоизоляции, будут привлечены к административной ответственности. За нарушение требований особого правового режима предусмотрено наказание в виде штрафа до 736 приднестровских рублей (это эквивалентно сумме в молдавских леях) либо админарест на срок до 30 суток.

На данный момент в Приднестровье выявлено 86 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В их числе результаты проб, отправленных на исследование в понедельник, 21 сентября, а также остававшихся в работе за предыдущие дни.

Из 295 анализов, поступивших 21 сентября в лаборатории Тирасполя и Кишинева, на доисследовании остается 157.

За весь период пандемии в Приднестровье выявлен 3131 случай заболевания COVID-19, умерло 82 человека. Всего в списке выздоровевших 2133 пациента.

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