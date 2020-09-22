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Врачи в больнице

Минздрав: в Молдове подтверждены 650 новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1934)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200922/31766204/minzdrav-v-Moldove-podtverzhdeny-novye-sluchai-covid-19-22-09.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране достигло 47 446.

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. В Молдове за сутки подтверждены 650 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Из общего числа зарегистрировано 9 эпизодов импорта инфекции - три из Украины, два из Монако, два из Португалии, по одному — из Чехии и Турции.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 47 446.

Коронавирус под микроскопом.
REUTERS / NEXU Science Communication
COVID-19 снова идет в атаку: в мире растут случаи заражения

За минувшие сутки проведены 2565 тестов, из них первичных - 2355.

COVID-19 выявлен, в том числе еще у 30 медработников: 5 врачей, 18 медсестры  и 7 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 562 пациента (из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 524 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 35 542 человека.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции за сутки скончались 19 пациентов. Общее число летальных исходов - 1230.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1934)

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Теги:
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