20:37 22 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD16.66
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск

В Молдове впервые пройдет фестиваль "Российско-молдавский День поля"

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200922/31768087/v-moldove-vpervye-proydet-festival-rossiysko-moldavskiy-den-polya.html

В программе значатся демонстрационные показы техники, выступления художественных и музыкальных коллективов.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. С 30 сентября по 1 октября в Молдове впервые состоится фестиваль "Российско-молдавский День поля". Как отметили организаторы, мероприятие пройдет в современном формате агрофестиваля сельскохозяйственной техники российских производителей с организацией демонстрационных показов.

"Место проведения: опытное поле научно-исследовательского Института Растениеводства "Порумбень" в селе Пашканы Криулянского района", - пояснили организаторы.

Магазин. Архивное фото
© Sputnik / Maksim Blinov
Почему на прилавках магазинов практически нет молдавской продукции
Мероприятие предполагает также обширную культурную программу - выступления художественных и музыкальных коллективов.

Организаторы выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Торгового представительства России в Республике Молдова и Российского центра науки и культуры в Кишиневе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Тырсынэ: молдавские аграрии могут зарабатывать до 3 тонн золота в год
Как последствия засухи в Молдове скажутся на продовольственной безопасности
Теги:
фестиваль


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото: "Славянское братство-2020" прорвало оборону врага - лучшие кадры
Уже третья: в России начались испытания очередной вакцины от коронавируса.
К испытаниям приступить: в России изучают новую вакцину от COVID-19
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться