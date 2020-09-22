В Молдове впервые пройдет фестиваль "Российско-молдавский День поля"

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. С 30 сентября по 1 октября в Молдове впервые состоится фестиваль "Российско-молдавский День поля". Как отметили организаторы, мероприятие пройдет в современном формате агрофестиваля сельскохозяйственной техники российских производителей с организацией демонстрационных показов.

"Место проведения: опытное поле научно-исследовательского Института Растениеводства "Порумбень" в селе Пашканы Криулянского района", - пояснили организаторы.

Мероприятие предполагает также обширную культурную программу - выступления художественных и музыкальных коллективов.

Организаторы выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Торгового представительства России в Республике Молдова и Российского центра науки и культуры в Кишиневе.

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