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Группа российских специалистов окажет помощь мэрии Кишинева в разработке Генплана столицы

К работе над Генпланом Кишинева подключились московские архитекторы

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200922/31769047/k-rabote-nad-genplanom-kishineva-podklyuchilis-moskovskie-arkhitektory.html

Мэр столицы Ион Чебан рассказал о первых результатах работы над стратегическими документами, которые должны преобразить облик города.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Члены рабочей группы московской ассоциации Master’s Plan, помогающей примэрии в разработке Плана обустройства территории и Генерального градостроительного плана муниципия Кишинев представили план работы, который будет учитываться при разработке этих двух документов. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.

Примэрия Кишинева.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Генплану Кишинева - быть: муниципальный совет одобрил его разработку

По словам градоначальника, главными рабочими документами будут Плана обустройства территории города, который будет разработан к до 20 октября, и Стратегия устойчивого социально-экономического и пространственного развития, которую завершат к 20 января 2021 года.

Для разработки двух документов, Плана обустройства территории и Генерального градостроительного плана, эксперты изучат следующие проблемы:

  • строительство кольцевой автодороги в Кишиневе;
  • строительство дополнительных магистралей между секторами столицы;
  • вынос Северного автовокзала за границы города;
  • возрождение трамвая;
  • вынос административного центра на пересечение улиц Албишоара и Михай Витязул;
  • связь центра города и курортных зон (Вадул луй Водэ, Ватра);
  • налаживание коммуникаций и IT-инфраструктуры;
  • строительство современного рынка на окраине города;
  • развитие зон возле Аэропорта Кишинева и города Сынжера;
  • ужесточение требований к строительным компаниям в муниципии;
  • внедрение нормативной базы (аналогичной московской).

В рабочую группу по наблюдению за работами вошли муниципальные советники от всех фракций, представители подразделений примэрии и гражданского общества.

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Теги:
Кишинев


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