К работе над Генпланом Кишинева подключились московские архитекторы

Мэр столицы Ион Чебан рассказал о первых результатах работы над стратегическими документами, которые должны преобразить облик города.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Члены рабочей группы московской ассоциации Master’s Plan, помогающей примэрии в разработке Плана обустройства территории и Генерального градостроительного плана муниципия Кишинев представили план работы, который будет учитываться при разработке этих двух документов. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.

По словам градоначальника, главными рабочими документами будут Плана обустройства территории города, который будет разработан к до 20 октября, и Стратегия устойчивого социально-экономического и пространственного развития, которую завершат к 20 января 2021 года.

Для разработки двух документов, Плана обустройства территории и Генерального градостроительного плана, эксперты изучат следующие проблемы:

строительство кольцевой автодороги в Кишиневе;

строительство дополнительных магистралей между секторами столицы;

вынос Северного автовокзала за границы города;

возрождение трамвая;

вынос административного центра на пересечение улиц Албишоара и Михай Витязул;

связь центра города и курортных зон (Вадул луй Водэ, Ватра);

налаживание коммуникаций и IT-инфраструктуры;

строительство современного рынка на окраине города;

развитие зон возле Аэропорта Кишинева и города Сынжера;

ужесточение требований к строительным компаниям в муниципии;

внедрение нормативной базы (аналогичной московской).

В рабочую группу по наблюдению за работами вошли муниципальные советники от всех фракций, представители подразделений примэрии и гражданского общества.

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