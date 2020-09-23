Самый точный прогноз погоды: когда в Молдову придет настоящая осень

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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 сентября в Молдове ожидается ясная погода: днем столбики термометров покажут в среднем +25, +28 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 6-11 градусов тепла. Осадков не предвидится.

Точный прогноз погоды в Кишиневе: +27 днем и +10 ночью. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное.

В северной столице погода будет чуть прохладнее. Точный прогноз погоды в Бельцах на среду, 23 сентября: +26 градусов по Цельсию днем и +7 в ночное время.

Согласно данным метеослужб, до конца текущей недели в республике сохранится теплая сухая погода: средний максимум составит +26, +29. На севере страны в субботу и воскресенье возможны кратковременные грозовые дожди.

Напомним, что на большей части Молдовы до 28 сентября объявлен "оранжевый код" из-за низкой водности. По этой же причине в некоторых регионах страны действует "желтый код". "Зеленый код" актуален вдоль течения рек Днестр и Прут. До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности.

Праздники и народные приметы

23 сентября (10 сентября по старому стилю) православная церковь почитает память епископов Петра и Павла Никейских.

Святители Петр и Павел были епископами в Никее (современный турецкий город Изник). Святой Петр защищал православную веру против иконоборцев при царе Льве Исаврянине (который правил в 813–820 годах) и претерпел за это страдания. Он скончался около 823 года.

О житии Павла, епископа Никейского, сведений не сохранилось. В первый раз его имя встречается в так называемом Петровом греческом Прологе ХI века.

Считалось, что на Петра и Павла созревшая рябина от первых осенних заморозков становилось сладкой, поэтому епископов Никейских назвали в народе Рябинниками. Ягоды начинали заготавливать впрок, варили из них компоты и целебные квасы. Рябина считалась отличным средством против болезней: настой из нее употребляли для излечения от простуды.

На осеннего Петра и Павла срывали ягоды рябины и кистями вешали под крышу, чтобы засушить. Часть рябины оставляли на ветках, чтобы птицы смогли найти себе пропитание.

По рябине судили и о том, какими будут следующие месяцы: обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

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