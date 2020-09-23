Люди-изгои: как в Молдове дискриминируют больных COVID-19

В условиях пандемии коронавирус стал своеобразным клеймом, которое зачастую провоцирует негативное отношение к заболевшим. Как борются с дискриминацией больных COVID-19 в Молдове, рассказали в Министерстве здравоохранения.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. В республике растет количество инфицированных коронавирусом нового типа, но это полбеды. Вторая половина - то, что эти люди ощущают себя маргиналами в обществе, становятся настоящими изгоями. Согласно данным профильного исследования, каждый второй из тех, кто заболел или был подозреваем на COVID-19, почувствовал по отношению к себе ту или иную форму дискриминации.

Социальная стигма (ярлык) может повлиять на физическое, эмоциональное и душевное здоровье тех, кто ей подвергся. Более того, стигматизация вызывает тяжёлые последствия и для общественной системы здравоохранения, так как может заставить людей скрывать заболевание или откладывать обращение за медицинской помощью.

Таким образом, данный феномен создаёт плодородную почву для дальнейшего распространения вируса. Стигматизация также может привести к различным видам дискриминации и тем самым нарушить такие права человека, как право на здоровье, труд, образование и другие.

В этой ситуации Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы запустило информационную кампанию "Уменьшение стигматизации, связанной с COVID-19", цель которой - борьба с социальными стереотипами по отношению к заболевшим коронавирусом. Ее лозунг: "Только вместе сможем остановить пандемию и стигматизацию".

По словам пресс-секретаря министерства Кристины Стратулат, в рамках кампании ведомство планирует информировать население об особенностях взаимодействия с больными COVID-19, а также давать конкретные примеры и рекомендации, как им можно помочь.

"Люди, инфицированные коронавирусом, заявляли, что общество, соседи и друзья зачастую проявляли к ним негативное отношение. Были случаи, когда целая семья находилась дома на самоизоляции и просила помощи у тех, кто жил рядом, а те не отвечали на их звонки. Особенно страдают дети: если они переболели и после этого вернулись во двор или в школу, никто не хочет с ними общаться и играть", - пояснила Стратулат.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кристина Стратулат

Она добавила, что чаще всего стигматизации подвергаются представители этнических и расовых меньшинств; лица, у которых диагностирован SARS-CoV-19, болеющие или вылечившиеся от COVID-19; представители диаспоры или те, кто вернулся из стран "красной зоны"; врачи и медработники; лица с ограниченными возможностями и без определенного места жительства, а также те, у кого есть хронические заболевания, симптомы которых похожи на коронавирус.

"С помощью этой кампании мы хотим достучаться до общественности и СМИ, сделать их более чувствительными и информированными. Любой человек может заболеть, и он не должен этого стыдиться или скрывать свои симптомы, наоборот - ему следует как можно быстрее обратиться за врачебной помощью", - заключила собеседница.

Информационная кампания "Уменьшение стигматизации, связанной с COVID-19" продлится два месяца. Она проводится в партнерстве с Европейским Союзом в рамках инициативы "Солидарны на благо здоровья".

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