"Выживаем, как можем": выгодно ли заниматься агробизнесом в Молдове

Как создать агробизнес в Молдове и не погореть? Можно ли на этом заработать и сколько? Свою противоречивую историю рассказал владелец небольшого семейного сельхозпроизводства под Кишиневом.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Мелкие аграрии в Молдове – не самая богатая категория предпринимателей. И дело не только в частых засухах: перекупщики овощей и фруктов зачастую зарабатывают намного больше самих производителей.

Такова история семьи, проживающей под Кишиневом. С 1997 года мужчина и его два сына со своими женами и детьми выращивают сладкий перец. Они трудятся на плантации круглый год, а заработок от бизнеса получают лишь осенью, когда продают урожай. Вырученные от продажи средства – основной доход их большой семьи.

Во владении предпринимателей – 10 гектаров земли, но для выращивания овощей используют всего полтора гектара.

"Это связано с тем, что каждый год мы меняем место для посадки перца, чтобы земля была более плодоносной, а урожай – более богатым", – пояснил один из сыновей Ион.

Для сельхозработ семья нанимает людей из родного села: они занимаются обработкой земли, уходом за рассадой, сбором овощей. За продажу перца отвечают только отец с сыновьями: никому не доверяют столь ответственное дело.

Вот уже на протяжении десяти лет, каждую осень, они продают свой урожай на одном из сельскохозяйственных рынков сектора Ботаника в Кишиневе. У них есть постоянные клиенты – как правило, это жители соседних домов, которые знают семью и доверяют качеству их продукции.

Перцы и вправду хороши: мясистые, толстостенные, идеально подходящие как для потребления в свежем виде, так и для самых разных рецептов молдавской кухни.

© Sputnik / Eleonora Lisnic Сладкий перец

Цена овощей – 16 леев за килограмм. А немного выше, на том же рынке, другие перцы – на этот раз не от производителей, а перекупщиков. Сорт – другой, не такой мясистый, зато и стоимость ниже – всего 12 леев за кило.

"Видите, что происходит? Это такой молдавский бизнес: они скупают перцы на оптовых базах по 5-6 леев за килограмм и продают здесь за 12 леев. То есть, не вложив практически ничего, не занимаясь производством, посредники зарабатывают до семи леев на каждом килограмме. У нас же – куча забот: от обработки земли и закупки семян каждый год до сбора урожая и его транспортировки на рынок. И на каждом шагу – затраты, при этом мы даем работу и другим людям. Наши усилия и так называемый вклад перекупщиков несопоставимы, при этом они зарабатывают намного больше. Внимание, вопрос: выгодно ли заниматься мелким агробизнесом в Молдове?", – поделился Ион.

© Sputnik / Eleonora Lisnic Продукция семейного агробизнеса

Он добавил, что в этом году урожай овощей хуже из-за неблагоприятных метеоусловий.

"Мы собрали примерно на 25-30 процентов меньше перцев. Нас подкосила не засуха, а первые весенние дожди: перцы не любят много воды, от этого они становятся кислыми", – рассказал аграрий.

На участке семьи есть и современная система капельного орошения: предприниматели решили вложиться в хорошие технологии, чтобы не терять урожай.

Сейчас, в условиях пандемии и более слабого урожая, они надеются на своих постоянных клиентов.

"Как мы можем бороться с крупными производителями? Поддерживая связь с теми, кто нас знает и доверяет нашей продукции. Несмотря на кризис, люди покупают у нас овощи для ежедневного потребления и консервации на зиму, а значит, будем жить и мы", – заключил Ион.

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