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Сквер Михай Эминеску в Кишиневе

Фото - В центре Кишинева появится еще один сквер: как он будет выглядеть

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
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У жителей столицы будет еще одно уютное место отдыха: новый сквер будет открыт уже в октябре. Чем он примечателен и где расположен?

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Муниципальные власти восстанавливают сквер "Михай Эминеску" в самом центре столицы. Раньше здесь располагался так называемый "Кишиневский Арбат" - ярмарка изделий народного творчества и живописи, она переехала на аллею парка Кафедрального собора.

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© Photo : Facebook / Iv Ceban
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Работы по облагораживанию зеленой территории начались 11 августа, и сейчас сквер преображается с каждым днем.

"На сегодня выполнены самые важные работы - установка ночного и декоративного освещения, а также системы полива. На территории будет установлено 40 фонарей, а для памятника поэту Михаю Эминеску и нескольких деревьев будет налажена 3-цветная декоративная подсветка", - написал на своей странице в Фейсбуке столичный градоначальник Ион Чебан.

В сквере впервые будет проведен эксперимент по налаживанию художественного освещения, а также использованию других инновационных элементов.

Сквер Михай Эминеску в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Новая плитка в сквере

На данный момент уложена большая часть тротуарной плитки, размер каждой - 40 на 60 сантиметров.

"Сквер "Михай Эминеску" в центре столицы станет еще одним красивым местом не только для отдыха горожан, но и для проведения культурных мероприятий. Наша цель - сделать так, чтобы людям было хорошо в том секторе, в котором они живут", - отметил мэр Кишинева.
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© Photo : Facebook / Ion Ceban
Новый проект сквера

Расходы на полное восстановление сквера у Национального театра имени Михая Эминеску покроют столичная мэрия и расположенный в этом квартале коммерческий банк. Работы планируют завершить в октябре.

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