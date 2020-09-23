В Молдове появится первое бесплатное лекарство от COVID-19: подробности

Совсем скоро в республику импортируют препарат, который используется в некоторых странах для лечения от коронавируса нового типа. Кому и на каких условиях его будут выдавать?

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. На днях в Молдову доставят первый медпрепарат, получивший авторизацию в США и ЕС для лечения COVID-19. Информацию для Sputnik Молдова подтвердил Директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Еремей Присяжнюк.

По его словам, медикамент "Ремдесивир" (Remdesivir) прибудет в республику уже в пятницу. Лекарство закупят в Индии у лицензированного производителя.

"Это компания с мировым именем: у нее около 36 пунктов производства, на которых задействованы более 20 тысяч сотрудников", - рассказал Присяжнюк.

Директор агентства добавил, что было выдано разрешение на импорт двух тысяч флаконов с лекарством, первая партия составит 1200 единиц. Препарат поступит в медучреждения после проведения аукциона Агентством по государственным закупкам. Распределение медикаментов будет произведено в зависимости от потребностей каждого центра общественного здравоохранения.

"В первую очередь, будут приняты во внимание клиники стратегического значения, которые лечат пациентов, инфицированных COVID-19", - уточнил чиновник.

Две тысячи доз лекарства заболевшим раздадут бесплатно. Этого количества хватит на лечение примерно 330 человек.

Сразу после прибытия в Молдову препарат пройдет лабораторный контроль качества - эта процедура займет 1-2 дня. Таким образом, со следующей недели его уже ожидают на рынке.

Наша страна закупит лекарство "Ремдесивир" по специальной цене: стоимость одного флакона составит 1500-1600 леев. Оригинальная цена препарата составляет около 390 долларов, то есть в четыре раза больше.

Присяжнюк уточнил, что Агентство по лекарствам и медицинским изделиям активно сотрудничает с местными производителями и дистрибьюторами медикаментов, Министерством здравоохранения, а также клиническими исследовательскими компаниями для выявления лучших способов лечения от коронавируса.

Когда в Молдове появится российское лекарство против COVID-19?

"Несколько дней назад в России выпустили на рынок препарат "Арепливир". Его распределили по аптекам и отпускают по рецепту. Мы продолжаем собирать всю информацию и если придем к выводу, что эффективность этого продукта доказана, то, безусловно, примем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить наших граждан безопасными и действенными лекарствами", - подчеркнул Присяжнюк.

К настоящему моменту в Молдове коронавирус нового типа подтвердился у свыше 47 тысяч человек. Выздоровевших насчитывается порядка 35 тысяч, а скончавшихся от осложнений на фоне COVID-19 – более тысячи.

До 30 сентября в Молдове действует режим ЧП в области здравоохранения.

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