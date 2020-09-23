В Молдове появится первое бесплатное лекарство от COVID-19: подробности

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. На днях в Молдову доставят первый медпрепарат, получивший авторизацию в США и ЕС для лечения COVID-19. Информацию для Sputnik Молдова подтвердил Директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Еремей Присяжнюк.
По его словам, медикамент "Ремдесивир" (Remdesivir) прибудет в республику уже в пятницу. Лекарство закупят в Индии у лицензированного производителя.
"Это компания с мировым именем: у нее около 36 пунктов производства, на которых задействованы более 20 тысяч сотрудников", - рассказал Присяжнюк.
Директор агентства добавил, что было выдано разрешение на импорт двух тысяч флаконов с лекарством, первая партия составит 1200 единиц. Препарат поступит в медучреждения после проведения аукциона Агентством по государственным закупкам. Распределение медикаментов будет произведено в зависимости от потребностей каждого центра общественного здравоохранения.
Две тысячи доз лекарства заболевшим раздадут бесплатно. Этого количества хватит на лечение примерно 330 человек.
Сразу после прибытия в Молдову препарат пройдет лабораторный контроль качества - эта процедура займет 1-2 дня. Таким образом, со следующей недели его уже ожидают на рынке.
Наша страна закупит лекарство "Ремдесивир" по специальной цене: стоимость одного флакона составит 1500-1600 леев. Оригинальная цена препарата составляет около 390 долларов, то есть в четыре раза больше.
Присяжнюк уточнил, что Агентство по лекарствам и медицинским изделиям активно сотрудничает с местными производителями и дистрибьюторами медикаментов, Министерством здравоохранения, а также клиническими исследовательскими компаниями для выявления лучших способов лечения от коронавируса.
Когда в Молдове появится российское лекарство против COVID-19?
К настоящему моменту в Молдове коронавирус нового типа подтвердился у свыше 47 тысяч человек. Выздоровевших насчитывается порядка 35 тысяч, а скончавшихся от осложнений на фоне COVID-19 – более тысячи.
До 30 сентября в Молдове действует режим ЧП в области здравоохранения.
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