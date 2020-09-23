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В Приднестровье продлили ограничения на передвижение до 1 декабря

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1937)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200923/31776314/v-pridnestrove-prodlili-ogranicheniya-na-peredvizhenie-do-1-dekabrya.html

Такую норму одобрили на заседании законодательного собрания региона. Проект был инициирован лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

ТИРАСПОЛЬ, 23 сен – Sputnik. Особый правовой режим, который введен в Приднестровье для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, будет продлен до 1 декабря 2020 года. Такое решение одобрили на заседании законодательного собрания региона, сообщили в парламентской пресс-службе. Действующие до этого нормы истекали 30 сентября.

"К сожалению, несмотря на все предпринятые нами усилия, да и во всем мире, сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции. Только за вчерашний день в Приднестровье выявлено 125 новых зараженных людей. Поэтому мы предлагаем оставить действующий механизм, на наш взгляд, он показал себя с положительной стороны", – пояснил начальник Контрольно-правового управления МВД Радион Чеботарь.

© Sputnik / Варвара Гертье
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По его словам, за весь период действия карантинных мероприятий на обязательной самоизоляции находилось порядка 30 тысяч человек. На сегодня – 1810 человек. Всего за время карантина проведены 130 тысяч проверок, выявлены 1265 нарушений в условиях самоизоляции.

Чеботарь также подчеркнул, что задача сотрудников МВД состоит не в том, чтобы наказать людей за нарушение карантина, а иметь действенный механизм по предотвращению и борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

По словам руководителя парламентской фракции "Обновления" Петра Пасата, сейчас по всему миру идет вторая волна инфекции, а Приднестровье является транзитной зоной.

"Нашу границу ежедневно пересекают около семи тысяч человек. И если в таких условиях ослабить меры контроля, то ситуация в Приднестровье может ухудшиться. Поэтому должны быть приняты все меры, чтобы наши граждане были защищены", - отметил он.

Положения закона предусматривают ограничения на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях и в населенных пунктах, где, в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей, введены особые условия и режимы проживания и хозяйственной деятельности.

Законопроект отправлен на подписание лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому. Норма вступит в силу со следующего дня после официального опубликования.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1937)

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Теги:
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