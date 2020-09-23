Видео - Полная антисанитария: воду бутилировали в подпольном цехе

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Можно продавать воздух, а можно - воду, это также дело прибыльное, особенно - когда в обход закона. В городе Бельцы ушлые предприниматели придумали бизнес: сняли подвал и обустроили там мини-цех по розливу воды на продажу. Предприятие выявили представители Северного управления Национального инспектората расследований.
Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли более 800 двухлитровых бутылей с газированной водой без подтверждающих документов. Там же были найдены 204 пустых бутылки, предназначенных для розлива воды, 800 наклеек, детали приспособления для насыщения воды углекислым газом и импровизированное устройство для упаковки товара.
Следователи зафиксировали грубое нарушение санитарных норм и отсутствие авторизации на производство. Товар на сумму 80 тысяч леев был изъят со склада, его отправят на экспертизу.Экономическому агенту, которого подозревают в нарушениях, грозит приостановка коммерческой деятельности, а также штрафы: 6 тысяч леев за нарушение правил торговли и 15 тысяч леев за незаконную покупку, хранение, транспортировку и реализацию материальных ценностей.
Сотрудники полиции заверили, что продолжат проверки. Особое внимание уделят качеству, этикетированию, хранению и продаже пищевых продуктов.
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