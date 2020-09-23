Видео - Полная антисанитария: воду бутилировали в подпольном цехе

На севере страны выявили незаконное производство "газировки": без авторизации и в совершенно неприемлемых условиях. После просмотра этого видео каждый задумается о качестве продуктов, которые он покупает.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Можно продавать воздух, а можно - воду, это также дело прибыльное, особенно - когда в обход закона. В городе Бельцы ушлые предприниматели придумали бизнес: сняли подвал и обустроили там мини-цех по розливу воды на продажу. Предприятие выявили представители Северного управления Национального инспектората расследований.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли более 800 двухлитровых бутылей с газированной водой без подтверждающих документов. Там же были найдены 204 пустых бутылки, предназначенных для розлива воды, 800 наклеек, детали приспособления для насыщения воды углекислым газом и импровизированное устройство для упаковки товара.

Следователи зафиксировали грубое нарушение санитарных норм и отсутствие авторизации на производство. Товар на сумму 80 тысяч леев был изъят со склада, его отправят на экспертизу.

Экономическому агенту, которого подозревают в нарушениях, грозит приостановка коммерческой деятельности, а также штрафы: 6 тысяч леев за нарушение правил торговли и 15 тысяч леев за незаконную покупку, хранение, транспортировку и реализацию материальных ценностей.

Специалисты порекомендовали всем гражданам приобретать минеральную воду и прохладительные напитки только в авторизированных и специально оборудованных местах, где соблюдаются санитарные требования. При наличии сомнений лучше отказаться от покупки, так как это представляет риск для здоровья.

Сотрудники полиции заверили, что продолжат проверки. Особое внимание уделят качеству, этикетированию, хранению и продаже пищевых продуктов.

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