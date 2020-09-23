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Ученица в защитнйо маске.

В правительстве одобрили список стипендиатов в новом учебном году

© REUTERS / Remo Casilli
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200923/31778136/v-pravitelstve-odobrili-spisok-studentov-i-uchenikov-kotorye-poluchat-stipendii.html

Речь идет о стипендиях президента Молдовы, правительства, республиканской, а также о стипендии Gaudeamus.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Правительство одобрило на заседании в среду список студентов и учеников профессионально-технических заведений, которые будут получать стипендии в учебном году 2020-2021.

Речь идет о стипендиях президента Молдовы, правительства, республиканской, а также о стипендии Gaudeamus.

Президентскую стипендию в 1455 леев получат 10 студентов, а также 5 школьников (в несколько меньшем размере – 1130 леев). 

Валентин Бенюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Стипендию республики (1 600 леев в месяц) заслужили 12 человек. Другие 30 получат стипендию правительства (1 335 леев в месяц).

Еще 20 учащихся профессионально-технических школ были удостоены стипендии Gaudeamus в размере 965 леев в месяц.

Кандидатов отбирали в сенате и на педагогическом совете учебных заведений. Рассматривали тех учеников и студентов, которые получили на летней сессии или в прошлом учебном году средний балл не ниже 9,5 по профильным дисциплинам. 

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