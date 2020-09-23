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Очередной антирекорд: в Молдове подтверждены 786 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1940)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200923/31778270/minzdrav-v-moldove-podtverzhdeny--novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране достигло 48 232.

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. В Молдове за сутки подтверждены 786 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщили в среду на брифинге Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

Ремдесивир
© AFP 2020 / ULRICH PERREY
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Это новый антирекорд по числу заражений за сутки. 

Общее число пораженных коронавирусом в стране достигло 48 232.

COVID-19 выявлен, в том числе еще у 23 медиков, 21 медсестры и 9 работников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 564 пациента (из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 529 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 36 071 человек.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции за сутки скончались 14 пациентов. Общее число летальных исходов - 1244.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1940)

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