Кику раскритиковал учителей, занимающихся политикой в школах

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику прокомментировал появившееся на просторах сети видео, в котором учитель из Окницы агитирует старшеклассников проголосовать на предстоящих президентских выборах.
Глава кабмина в ходе заседания правительства обратил внимание министра образования Игоря Шарова на этот случай.
В то же время премьер поприветствовал принятые министром меры для снижения вовлеченности образовательных учреждений в политику.
"Подобное поведение педагогов недопустимо. Сегодня у нас есть пример поведения педагога в Окнице, которое нарушает, по нашему мнению, все возможные кодексы. Этот так называемый учитель занимается политикой, не говоря уже о том, какие слова он использует. Прошу вас проанализировать данную ситуацию и принять все меры для того, чтобы педагоги занимались в школах уроками, а не политикой. Политикой есть кому заниматься, – пояснил Кику.
Он призывает собеседников отправиться на президентские выборы 1 ноября 2020 года и отдать свой голос за конкретного кандидата.
Как быстро выяснили пользователи сети, на видео учитель физкультуры из Окницы. Беседа проходила прямо во время урока.
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