Кику раскритиковал учителей, занимающихся политикой в школах

Появившийся в сети ролик, где учитель говорит о предстоящих президентских выборах в Молдове, задел премьер-министра "за живое".

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику прокомментировал появившееся на просторах сети видео, в котором учитель из Окницы агитирует старшеклассников проголосовать на предстоящих президентских выборах.

Глава кабмина в ходе заседания правительства обратил внимание министра образования Игоря Шарова на этот случай.

В то же время премьер поприветствовал принятые министром меры для снижения вовлеченности образовательных учреждений в политику.

"Подобное поведение педагогов недопустимо. Сегодня у нас есть пример поведения педагога в Окнице, которое нарушает, по нашему мнению, все возможные кодексы. Этот так называемый учитель занимается политикой, не говоря уже о том, какие слова он использует. Прошу вас проанализировать данную ситуацию и принять все меры для того, чтобы педагоги занимались в школах уроками, а не политикой. Политикой есть кому заниматься, – пояснил Кику.

На видео, о котором говорил глава кабмина, неизвестный мужчина в компании молодых людей негодует из-за того, что на выборах в Молдове чаще всех голосуют избиратели 78-80 лет.

Он призывает собеседников отправиться на президентские выборы 1 ноября 2020 года и отдать свой голос за конкретного кандидата.

Как быстро выяснили пользователи сети, на видео учитель физкультуры из Окницы. Беседа проходила прямо во время урока.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova