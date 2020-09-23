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Выборы.

Кику раскритиковал учителей, занимающихся политикой в школах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (124)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200923/31779883/chicu-pedagogi-dolzhny-uchit-detey-a-ne-zanimatsya-v-shkolakh-politikoy.html

Появившийся в сети ролик, где учитель говорит о предстоящих президентских выборах в Молдове, задел премьер-министра "за живое".

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику прокомментировал появившееся на просторах сети видео, в котором учитель из Окницы агитирует старшеклассников проголосовать на предстоящих президентских выборах. 

Глава кабмина в ходе заседания правительства обратил внимание министра образования Игоря Шарова на этот случай. 

В то же время премьер поприветствовал принятые министром меры для снижения вовлеченности образовательных учреждений в политику.

"Подобное поведение педагогов недопустимо. Сегодня у нас есть пример поведения педагога в Окнице, которое нарушает, по нашему мнению, все возможные кодексы. Этот так называемый учитель занимается политикой, не говоря уже о том, какие слова он использует. Прошу вас проанализировать данную ситуацию и принять все меры для того, чтобы педагоги занимались в школах уроками, а не политикой. Политикой есть кому заниматься, – пояснил Кику. 

Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Rodion Proca
Чуря: кто в Молдове готов проголосовать за "политика без идеологии"
На видео, о котором говорил глава кабмина, неизвестный мужчина в компании молодых людей негодует из-за того, что на выборах в Молдове чаще всех голосуют избиратели 78-80 лет.

Он призывает собеседников отправиться на президентские выборы 1 ноября 2020 года и отдать свой голос за конкретного кандидата. 

Как быстро выяснили пользователи сети, на видео учитель физкультуры из Окницы. Беседа проходила прямо во время урока. 

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (124)

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