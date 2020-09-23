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Молдавское диппредставительство.

Молдова откроет новые консульства: где они будут расположены

© Photo : Facebook / AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN SUA
Общество
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Sputnik Молдова
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Теперь посольские учреждения республики будут работать еще в двух зарубежных городах, где проживает много наших сограждан.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Молдова откроет два новых консульства: во Франции в городе Ницца и в Испании, в Барселоне.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Посольские учреждения нашей страны должны открыться с 1 января 2021 года. Такое решение приняли на заседании правительства в среду. 

Предложение было озвучено главой министерства иностранных дел и европейской интеграции Олегом Цулей.

По его словам, в этих консульствах будет работать по два человека - простой консул и генеральный.

"Создание генерального консульства в Ницце мотивировано присутствием в этом регионе очень большого числа молдавских граждан и, соответственно, отвечает на многочисленные обращения диаспоры об упорядочении запросов на консульские услуги во Франции", - добавил Цуля. 

Второе предложение направлено на изменение статуса консульства Республики Молдова в Барселоне (Королевство Испания) путем создания генерального консульства.

То есть, имея уже более высокий статус, учреждение получит возможность более эффективно решать проблемы молдавских граждан, проживающих в регионе. 

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