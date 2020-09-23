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Работа таможенных и пограничных служб Украины.

Для приднестровцев продлен механизм регистрации авто с нейтральными номерами

© Sputnik / Александр Мазуркевич
Общество
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Тема:
Приднестровское урегулирование (288)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200923/31782756/dlya-pridnestrovtsev-prodlen-mekhanizm-registratsii-avto-s-neytralnymi-nomerami.html

Наличие таких номеров позволяет левобережным автомобилистам беспрепятственно перемещаться по международным трассам.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Механизм регистрации автотранспортных средств в Приднестровье с нейтральными номерными знаками продлен до 1 сентября 2022 года, сообщили в Бюро по реинтеграции.

"Это стало возможным после того, как соответствующие законодательные поправки вступили в силу в связи с их опубликованием в Официальном мониторе № 240 от 23 сентября 2020 года", - отметили в Бюро.

Согласно закону, граждане, проживающие в населенных пунктах на левом берегу Днестра, смогут продолжить регистрацию транспортных средств с нейтральными номерами в Агентстве государственных услуг и, таким образом, получить доступ к международному дорожному движению.

Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Пункты регистрации авто, где выдают нейтральные номера, изменят режим работы

Желающие могут воспользоваться этими услугами в двух регистрационных центрах, расположенных в городах Тирасполь и Рыбница, которые действуют в регионе с 1 сентября 2018 года.

Для автомобилей в Приднестровье выдаются номерные знаки нейтрального формата -трехбуквенные и трехзначные.

По данным Бюро, за два года существования центров за пределы Республики Молдова выехало 1143 транспортных средства с нейтральными номерами, а это составляет 4718 переездов в направлении Румынии и Украины. За этот период были зарегистрировано с такими номерами около четырех тысяч автомобилей.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (288)

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Теги:
нейтральные регистрационные номера


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