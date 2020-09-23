Как вернуться из Молдовы в Россию: уточнение посольства РФ в Кишиневе

Российский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение о прекращении с 21 сентября 2020 года программы "вывозных" рейсов.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Посольство России в Молдове выступило с уточнением, как граждане РФ могут выехать из республики и вернуться на родину.

"На данный момент вернуться из Республики Молдова в Российскую Федерацию росграждане и иностранцы могут транзитом через Турцию и Республику Беларусь. Информация о рейсах доступна на сайте международного аэропорта Кишинева", - говорится в сообщении дипмиссии.

При этом, как уточнили в посольстве, действующий порядок въезда иностранных граждан в Россию по-прежнему осуществляется в соответствии распоряжением правительства РФ от 16 марта 2020 "О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений".

Ранее российский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение о прекращении с 21 сентября 2020 года программы "вывозных" рейсов. За это время 16 спецчартерами из Молдовы в Россию вылетело более 2300 человек.

В посольстве подчеркнули, что продолжат информировать о развитии ситуации с возобновлением регулярного сообщения.

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