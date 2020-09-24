Вакуловски: вот причины, по которым крестьяне массово бегут из сел Молдовы

Многие владельцы фермерских хозяйств в республике часто не могут найти на поденную работу крестьян, они готовы им платить по 300-350 леев при сборе урожая, однако аграрии отказываются работать за эти деньги.

Общество Вакуловски: вот причины, по которым крестьяне массово бегут из сел Молдовы

Во всех странах сельскохозяйственные работники хотят получать больше, поэтому они мигрируют из сел на полгода в период, когда идет посевная кампания или сбор урожая, такие действия позволяют им накапливать гораздо больше средств, которые в зимний период позволяют жить сравнительно спокойно. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор экономических наук Дорин Вакуловски.

"Многим эти полевые или садовые работы просто неинтересны - вот и все. В аграрной отрасли страны нужны серьезные реформы, но не такие, как в 1998 году. Необходимо консолидировать земли, чтобы получать хороший результат и прибыль", - сказал собеседник.

По мнению эксперта, об отсталости сельскохозяйственной отрасли страны свидетельствует показатель занятости активного населения в этом секторе. Если в Германии он составляет всего 5-7 процентов по причине высокоразвитой аграрной индустрии и отсутствия необходимости задействовать большое числа занятых, то в в Молдове превышает отметку в 30 процентов.

Для сокращения потребности в рабочих в аграрной отрасли Вакуловски порекомендовал механизировать процессы, увеличить их производительность. Лишь при таком подходе труд на селе станет более оплачиваемым и привлекательным для крестьян, а при работе на индивидуальном участке в 1-2 гектара такого результата добиться не удастся, подытожил специалист.

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