В Приднестровье намерены бесплатно обеспечить слуховыми аппаратами нуждающихся

Прежде в регионе на такую услугу имели право люди с проблемами слуха первой и второй группы инвалидности, а с 1 января 2021 года на нее смогут претендовать и те, у кого третья группа.

ТИРАСПОЛЬ, 24 сен – Sputnik. В Приднестровье собираются закупать слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха третьей группы инвалидности за счет средств республиканского бюджета. Законопроект был принят сразу в двух чтениях.

По словам председателя Комитета по социальной защите и здравоохранению Сергея Чебана, инициатива была разработана из-за многочисленных обращений этой категории людей.

"Мы решили разработать такую инициативу по обеспечению слуховыми аппаратами инвалидов третьей группы, проанализировав и рынок труда, и возможности трудоустройства, и уровень оплаты", – пояснил глава профильного комитета.

Как рассказал парламентарий, по закону на бесплатное предоставление слуховых аппаратов на данный момент имеют право только те, у кого первая и вторая группа инвалидности по слуху. Стоимость одного такого аппарата в зависимости от степени поражения слуха колеблется от 3500 до 7500 приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

По данным Минсоцзащиты и Минздрава региона, в этих аппаратах нуждаются 99 человек, у которых третья группа. По закону, выдавать бесплатные аппараты нужно один раз в четыре года. На эти цели необходимо выделить около 500 тысяч приднестровских рублей.

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