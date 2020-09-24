В Приднестровье намерены бесплатно обеспечить слуховыми аппаратами нуждающихся

ТИРАСПОЛЬ, 24 сен – Sputnik. В Приднестровье собираются закупать слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха третьей группы инвалидности за счет средств республиканского бюджета. Законопроект был принят сразу в двух чтениях.
По словам председателя Комитета по социальной защите и здравоохранению Сергея Чебана, инициатива была разработана из-за многочисленных обращений этой категории людей.
"Мы решили разработать такую инициативу по обеспечению слуховыми аппаратами инвалидов третьей группы, проанализировав и рынок труда, и возможности трудоустройства, и уровень оплаты", – пояснил глава профильного комитета.
По данным Минсоцзащиты и Минздрава региона, в этих аппаратах нуждаются 99 человек, у которых третья группа. По закону, выдавать бесплатные аппараты нужно один раз в четыре года. На эти цели необходимо выделить около 500 тысяч приднестровских рублей.
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