11:59 24 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.69
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Проблемы со слухом. Архивное фото

В Приднестровье намерены бесплатно обеспечить слуховыми аппаратами нуждающихся

© Sputnik / Михаил Фомичев
Общество
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200924/31783659/v-pridnestrove-namereny-besplatno-obespechit-slukhovymi-apparatami-nuzhdayuschikhsya.html

Прежде в регионе на такую услугу имели право люди с проблемами слуха первой и второй группы инвалидности, а с 1 января 2021 года на нее смогут претендовать и те, у кого третья группа.

ТИРАСПОЛЬ, 24 сен – Sputnik. В Приднестровье собираются закупать слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха третьей группы инвалидности за счет средств республиканского бюджета. Законопроект был принят сразу в двух чтениях.

По словам председателя Комитета по социальной защите и здравоохранению Сергея Чебана, инициатива была разработана из-за многочисленных обращений этой категории людей.

"Мы решили разработать такую инициативу по обеспечению слуховыми аппаратами инвалидов третьей группы, проанализировав и рынок труда, и возможности трудоустройства, и уровень оплаты", – пояснил глава профильного комитета.

© Fotolia / Lori
Не помеха общению: дети с потерей слуха получили антивирусные спецмаски
Как рассказал парламентарий, по закону на бесплатное предоставление слуховых аппаратов на данный момент имеют право только те, у кого первая и вторая группа инвалидности по слуху. Стоимость одного такого аппарата в зависимости от степени поражения слуха колеблется от 3500 до 7500 приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

По данным Минсоцзащиты и Минздрава региона, в этих аппаратах нуждаются 99 человек, у которых третья группа. По закону, выдавать бесплатные аппараты нужно один раз в четыре года. На эти цели необходимо выделить около 500 тысяч приднестровских рублей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В стране глухих: или как живут люди с нарушением слуха
Теги:
слух, слуховые аппараты, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото: 75-я сессия Генассамблеи ООН проходит в виртуальном формате
Евросоюз предпочитает разговаривать на языке санкций: Захарова о черном списке для ЕС.
Евросоюз предпочитает язык санкций: Захарова о "черном списке" для ЕС
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться