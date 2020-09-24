Кабмин ведет переговоры с Еврокомиссией о помощи для борьбы с COVID-19

По сообщению министерства, в рамках проекта "EU4Moldova" республике может быть выделено 9 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Правительство Молдовы и Европейская комиссия начали переговоры о выделении республике финансовой помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Министерстве финансов.

По итогам переговоров предстоит подписать соглашение в рамках проекта "EU4Moldova" о предоставлении средств из европейского Фонда поддержки реагирования системы здравоохранения на чрезвычайную ситуацию и реформы, связанные с COVID-19.

Как сообщил Минфин, сумма помощи составит 9 миллионов евро. Из них 5 миллионов евро будут выделены на поддержку системы здравоохранения, 2 миллиона - на улучшение менеджмента и управление финансовыми рисками. Еще по 1 миллиону евро будет распределено на улучшение доступа к судебной системе и помощь молдавским СМИ.

Проект намерены реализовать в течение шести лет, с 2020 по 2026 год. Он будет осуществляться организациями, выбранными Европейской комиссией.

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