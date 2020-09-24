Каждый десятый инфицированный COVID-19 в Приднестровье - медработник

Как сообщили на заседании Оперштаба, едва ли не каждый третий из заразившихся медицинских сотрудников был инфицирован при исполнении должностных обязанностей.

ТИРАСПОЛЬ, 24 сен – Sputnik. Каждый десятый COVID-положительный в Приднестровье – медицинский работник. Врачи, медсестры, санитарки и другой персонал лечебно-профилактических учреждений составили 11% от общего числа заразившихся коронавирусом.

"Только за эти понедельник и вторник диагноз подтвердился у 17 сотрудников различных медучреждений региона", - сообщили в Оперштабе Приднестровья.

Всего за период пандемии в Приднестровье новой коронавирусной инфекцией были заражены 365 медработников. Созданная ведомственная комиссия Минздрава констатировала: 146 из них были инфицированы при исполнении должностных обязанностей.

"Нередки факты, когда человек из числа персонала, уже чувствуя себя больным, продолжает ходить на работу и становится угрозой для коллег и пациентов", - отметил глава Оперштаба Руслан Мова.

Так, в психиатрическом отделении РКБ заболела санитарка. А с 21 по 23 сентября там выявлено 24 инфицированных пациента.

"Источником вспышки COVID-19 могла стать сотрудница отделения", - подчеркнул Мова.

Он добавил также, что проверка фактов заражения семи врачей Бендерской стоматологической поликлиники выявила несоблюдение в учреждении установленных санитарных норм.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova