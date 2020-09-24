Каждый десятый инфицированный COVID-19 в Приднестровье - медработник

ТИРАСПОЛЬ, 24 сен – Sputnik. Каждый десятый COVID-положительный в Приднестровье – медицинский работник. Врачи, медсестры, санитарки и другой персонал лечебно-профилактических учреждений составили 11% от общего числа заразившихся коронавирусом.
"Только за эти понедельник и вторник диагноз подтвердился у 17 сотрудников различных медучреждений региона", - сообщили в Оперштабе Приднестровья.
"Нередки факты, когда человек из числа персонала, уже чувствуя себя больным, продолжает ходить на работу и становится угрозой для коллег и пациентов", - отметил глава Оперштаба Руслан Мова.
Так, в психиатрическом отделении РКБ заболела санитарка. А с 21 по 23 сентября там выявлено 24 инфицированных пациента.
"Источником вспышки COVID-19 могла стать сотрудница отделения", - подчеркнул Мова.
Он добавил также, что проверка фактов заражения семи врачей Бендерской стоматологической поликлиники выявила несоблюдение в учреждении установленных санитарных норм.
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