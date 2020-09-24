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Тест на коронавирус

Каждый десятый инфицированный COVID-19 в Приднестровье - медработник

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1953)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200924/31786893/kazhdyy-desyatyy-infitsirovannyy-covud-19-v-pridnestrove-medrabotnik.html

Как сообщили на заседании Оперштаба, едва ли не каждый третий из заразившихся медицинских сотрудников был инфицирован при исполнении должностных обязанностей.

ТИРАСПОЛЬ, 24 сен – Sputnik. Каждый десятый COVID-положительный в Приднестровье – медицинский работник. Врачи, медсестры, санитарки и другой персонал лечебно-профилактических учреждений составили 11% от общего числа заразившихся коронавирусом.

"Только за эти понедельник и вторник диагноз подтвердился у 17 сотрудников различных медучреждений региона", - сообщили в Оперштабе Приднестровья.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Всего за период пандемии в Приднестровье новой коронавирусной инфекцией были заражены 365 медработников. Созданная ведомственная комиссия Минздрава констатировала: 146 из них были инфицированы при исполнении должностных обязанностей.

"Нередки факты, когда человек из числа персонала, уже чувствуя себя больным, продолжает ходить на работу и становится угрозой для коллег и пациентов", - отметил глава Оперштаба Руслан Мова.

Так, в психиатрическом отделении РКБ заболела санитарка. А с 21 по 23 сентября там выявлено 24 инфицированных пациента.

"Источником вспышки COVID-19 могла стать сотрудница отделения", - подчеркнул Мова.

Он добавил также, что проверка фактов заражения семи врачей Бендерской стоматологической поликлиники выявила несоблюдение в учреждении установленных санитарных норм.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1953)

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Теги:
вирус, медработники, Приднестровье


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