Игорь Додон заявил, что доверяет российской вакцине

Президент РМ напомнил о давних связях российской и молдавской медицины и о том, что систему здравоохранения в послевоенной Молдавии создавали ленинградские специалисты.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью телекомпании "Мир 24", что доверяет российской вакцине и готов одним из первых в стране сделать прививку от коронавируса.

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"А чего бояться? Во-первых, я доверяю нашей медицине. Я говорю "нашей", потому что когда-то не так давно у нас была общая страна, медицина, которая сейчас есть и в России, и в Молдове. Кстати, в Молдове создавали медицину после войны, был десант медиков из Санкт-Петербурга. Они создавали Молдавский медицинский университет, который сейчас один из лучших в регионе. Поэтому, конечно, я им доверяю. Я доверяю российской вакцине. И я очень надеюсь, что пройдут все те официальные этапы, которые должны пройти для того, чтобы мы смогли получить эту вакцину в Республике Молдова", – цитирует телеканал главу молдавского государства.

Ранее Додон выразил надежду, что Россия предоставит Молдове 100-150 тысяч доз вакцины.

"Понимаю, что в России сейчас поставлена промышленное производство, но они обеспечивают свои регионы, все расписано практически по дням, сколько производят и в какой регион идут поставки. Вклиниться в этот режим будет очень непросто", - сказал глава молдавского государства.

При этом Додон обратил внимание на то, что вакцинацию нужно проводить добровольно.

Минздрав РФ ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V". Параллельно в России проходят испытания еще четырех препаратов: от центра "Вектор", Центра Чумакова, китайской Sinopharm и англо-шведской AstraZeneca.

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