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Тест на коронавирус

Снова карантинные меры: в Приднестровье растет число заразившихся COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1953)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200924/31787327/karantinnye-mery-pridnestrovie-rost-zarazhenii-covid19.html

В приднестровском регионе зафиксирована самая высокая за все время наблюдений инфицированность коронавирусом нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 24 сен – Sputnik. В Приднестровье продолжают приостанавливать работу отдельных классов и групп в образовательных заведениях, а также отделений медучреждений. Таким образом власти пытаются не допустить распространения коронавирусной инфекции.

"Подтвержденные случаи коронавируса стали причиной закрытия на карантин еще двух классов в тираспольских школах №3 и №10", - рассказали в МВД Приднестровья.

В Рыбницком районе приостановлена работа второй смены гимназии №1 и двух групп в двух детсадах. В одном из дубоссарских дошкольных учреждений закрыты сразу две группы.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Не избежали карантина и медики. В Бендерах приостановлена деятельность второго отделения хирургии городской больницы. Двухнедельная самоизоляция предписана студентам одной из групп медицинского колледжа.

Согласно данным, полученным вечером 23 сентября, в регионе выявлен 71 новый случай заражения COVID-19. В их числе – результаты проб, отправленных в среду на исследование (368 анализов), а также остававшихся в работе за предыдущие дни.

В минувшие сутки из инфекционных госпиталей были выписаны 52 пациента, победивших коронавирус. Всего в списке выздоровевших 2238 человек, что составляет 67,3% от общего числа инфицированных.

В медицинских учреждениях региона по состоянию на 24 сентября находится 119 человек с подозрением на COVID-19 (среди них 18 детей и подростков).

За весь период пандемии в Приднестровье выявлено 3327 случаев заражения COVID-19. Умерли 85 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1953)

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Теги:
карантин, Приднестровье


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